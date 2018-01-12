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12.01.2018 09:35
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Bakanlıktan Bitcoin uyarısı!

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Bakanlıktan Bitcoin uyarısı!
Hazine Bakanlığı, halkı kripto para Bitcoin’e karşı uyardı: “Dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır.”

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada Finansal İstikrar Komitesi’nin 34’üncü toplantısının Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığında gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, toplantıda Türkiye’de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kripto paraların Türkiye’de yasal bir dayanağı bulunmadığı ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Kripto paralar, en bilinen örneğiyle Bitcoin, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz özelliklere sahiptir. Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir.

Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük karlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir. Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır.”

Açıklamada dolaşımda olduğu piyasanın herhangi bir resmi otorite ya da garantör kurum tarafından denetlenme imkanı olmadığından, bazı kişilerce yatırım aracı olarak görülen kripto paranın aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerde de kullanılabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek “Tüm bu hususlar çerçevesinde, kripto paralarla ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında bahsi geçen olası olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir” dendi.

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