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18.01.2018 17:40

Bakanlık 'Jet Fadıl' sigortasını başlattı

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Bakanlık 'Jet Fadıl' sigortasını başlattı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut veya devre tatil satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alacak olan "bina tamamlama sigortası"nın uygulanmaya başladığını duyurdu.

Söz konusu sigortaya sosyal medyada "Jet Fadıl" sigortası adı takıldı.

Maketten ya da topraktan satış olarak da bilinen ön ödemeli sonradan teslimli konut satışlarında, konut üretenlerin çeşitli nedenlerle projeleri tamamlayamadan piyasadan çekilmeleri durumunda tüketiciler mağduriyet yaşıyorlardı.

BAKANLIK AÇIKLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "bina tamamlama sigortası"na ilişkin genel şartların 16 Mart 2015’te yürürlüğe girdiği, ancak sigorta ürününden ziyade banka ürününe benzemesi nedeniyle ürünün hazırlık ve uygulamaya girme sürecinin beklenenden daha uzun zaman aldığı belirtildi.

Yapılan girişimler neticesinde "bina tamamlama sigortası"nın sektör tarafından uygulanmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, “Bina tamamlama sigortasının ön ödemeli konut ve devre tatil sektöründe oluşan güven sorununu ortadan kaldıracağı, ayrıca konut geliştiricileri tarafından satışları özendirici bir araç olarak kullanılabileceği düşünülüyor” denildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik ile Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği”nde yapılan düzenlemeler, satışa başlamadan önce tüketici ödemelerini güvenceye almak için bina tamamlama sigortası yaptırmak veya yönetmelikte sayılan diğer teminat ve şartları sağlamak yükümlülüğü getiriyor.

JET FADIL SİGORTASI! 

Maketten konut aldığı için mağdur olanların sayısı oldukça fazla... Bunun son yıllardaki örneği ise Fadıl Akgündüz'ün İstanbul'daki Caprice Gold projesi. Projedeki bir çok daireyi maketten satan Akgündüz daha sonra inşaatı tamamlayamamış ve çok sayıda vatandaşı mağdur etmişti.

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