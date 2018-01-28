Bakanlık destek vermedi ama 'En İyi Film' seçildi

Kültür Bakanlığı'nın destek vermediği film dünyaca ünlü festivalde "en iyi film" seçildi.

Bu yıl 18 – 28 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen 18. Sundance Film Festivali kapsamında ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde yarışan “Kelebekler” filmi “En İyi Film” ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 18 – 28 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen 18. Sundance Film Festivali kapsamında ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde yarışan “Kelebekler” filmi “En İyi Film” ödülüne layık görüldü. Filmin yönetmeni Tolga Karaçelik; üst üste iki projesiyle, dünyanın en önemli beş festivali arasında gösterilen Sundance Film Festivali’ne seçilip en iyi film ödülünü alarak büyük bir başarıya imza attı.

İşte sosyal medyadan paylaştığı mesaj:

Gazete Müstehak’In haberine göre; birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alan “Kelebekler”de; Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular rol alıyor. Yapımcılığını Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter’in üstlendiği “Kelebekler”in Mart 2018’de vizyona girmesi bekleniyor.

KÜLTÜR BAKANLIĞI DESTEK VERMEMİŞTİ

Tolga Karaçelik’in yeni filmi Kelebekler’e Kültür Bakanlığı tarafından destek verilmemiş; Karaçelik, alınan bu kararı sosyal medya hesabından “Kültür Bakanlığı yeni filmim Kelebekler’i desteğe layık bulmamış” diyerek duyurmuştu.