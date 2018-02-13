  • BIST 114.688
  • Altın 162,055
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,6999
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
13.02.2018 18:15

Bakanlık Afrin'de şehit ve yaralı sayısını açıkladı

»
Bakanlık Afrin'de şehit ve yaralı sayısını açıkladı
Sağlık Bakanlığı'ndan Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

DHA - Hatay - Taylan YILDIRIM - Sağlık Bakanlığı'nca, Suriye'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şehit ve yaralı sayıları açıklandı. Bakanlık verilerine göre, 25 gündür sürdürülen harekatta 32 asker şehit olurken, 43 ÖSO mensubu ile 9 sivil yaşamını yitirdi ve 500 kişi yaralandı.

Harekat kapsamında yaralanan 500 kişiden 406'sının taburcu olduğu, diğerlerinin de halen Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nin, harekata ilişkin verileri 24 saat takip ettiği ve günde 3 kez güncelleme yaptığı belirtilirken, Genelkurmay Başkanlığı tarafından da harekatın başından bu yana 1439 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'da örülen atkı ve bereler askerlere teslim edildi13 Şubat 2018 Salı 13:29
  • Nur cemaatinden tepki çekecek mastürbasyon yorumu13 Şubat 2018 Salı 13:15
  • Arınç'ın FETÖ'cü damadı Erdoğan'la böyle dalga geçmiş13 Şubat 2018 Salı 13:13
  • Hrant Dink davasında ByLock tahliyesi13 Şubat 2018 Salı 13:05
  • FETÖ lideri Gülen için Türkiye'de yaptırılmıştı! Yeni gelişme13 Şubat 2018 Salı 13:03
  • Göçmenleri taşıyan bot devrildi: 10 kayıp13 Şubat 2018 Salı 12:57
  • Son dakika: 10 Ekim Derneği kapatıldı13 Şubat 2018 Salı 12:56
  • 2018 YKS ne zaman yapılacak ?13 Şubat 2018 Salı 12:36
  • Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin karar çıktı13 Şubat 2018 Salı 12:18
  • Son dakika: AKM'de yıkım başladı13 Şubat 2018 Salı 11:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti