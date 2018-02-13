Bakanlık Afrin'de şehit ve yaralı sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

DHA - Hatay - Taylan YILDIRIM - Sağlık Bakanlığı'nca, Suriye'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şehit ve yaralı sayıları açıklandı. Bakanlık verilerine göre, 25 gündür sürdürülen harekatta 32 asker şehit olurken, 43 ÖSO mensubu ile 9 sivil yaşamını yitirdi ve 500 kişi yaralandı.

Harekat kapsamında yaralanan 500 kişiden 406'sının taburcu olduğu, diğerlerinin de halen Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nin, harekata ilişkin verileri 24 saat takip ettiği ve günde 3 kez güncelleme yaptığı belirtilirken, Genelkurmay Başkanlığı tarafından da harekatın başından bu yana 1439 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

