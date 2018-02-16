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16.02.2018 07:55

Bakanların, personelle cinsel ilişkiye girmesini yasakladı

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Bakanların, personelle cinsel ilişkiye girmesini yasakladı
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull kabinesindeki bakanların personelle cinsel ilişkiye girmesini yasakladığını açıkladı.

Bu karar Avustrayla Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un eski bir çalışanıyla ilişkiye girmesinden sonra geldi. Turnbull, Joyce ile ilgili "şok edici yargı hatası" yorumunu yaptı.

Joyce önümüzdeki haftadan itibaren izne ayrılacak ve bakanlık standartlarını ihlal edip etmediği araştırılacak. Turnbull ve Joyce herhangi bir kuralın ihlal edilmediğini savunuyor.

Turnbull basına açıklamasında "Bakanlar yeni kurallara göre davranmalı. Personelleriyle cinsel ilişkiye girmemeli" dedi. Joyce ile ilgili skandal geçen haftadan bu yana Avustralya siyaset dünyasının gündeminde. Joyce medya danışmanı Vikki Campion ile ilişkiye girmişti.
Turnbull yardımcısının eşi Natalie Joyce, dört kızı ve Campion için "acı ve küçük düşürmeye neden olduğunu" söyledi.

Perşembe gübü Avustralya senatosu Joyce'un istifa etmesi için bir önerge hazırladı. Ancak senatonun başbakan yardımcısını görevden alma yetkisi bulunmuyor.

Geçen yıl Joyce ilan edilmemiş görevler için Campion'u işe aldıktan sonra sorularla karşılamıştı.

Bakanlık kurallarına göre başbakanın bakanlık içindeki görevlere onay vermesi gerekiyor. Ancak Campion için Turnbull'dan izin alınmadı.(BBC Türkçe)

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