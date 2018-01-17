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18.01.2018 00:15

Bakanlar Kurulu'ndan flaş OHAL kararı!

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Bakanlar Kurulu'ndan flaş OHAL kararı!
MGK toplantısı sonrası toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "OHAL üç ay daha uzatıldı" dedi.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında saat 20.30'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplatısı 1 saat sürdü.

OHAL üç ay daha uzatıldı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL'in üç ay daha uzatıldığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

(Isparta'da askeri uçağın düşmesi) Olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır.

Bakanlar Kurulumuz, Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirmiştir ve sonuç itibarıyla 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş. Bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır.

Türkiye, sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Türkiye çok önemli tehdit ve risklerle karşı karşıya. Bölgede olanlar güvenliğimize tehdittir.

Terörist ordu kurma çabaları açık olarak görülüyor. Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır. Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir.

Verilen sözlerle arazide yapılanlar arasında çok çelişki var. Bu süreçte ABD ve Rusya ile görüşmeler sürüyor.

Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekası için atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur. Ülkemiz ve milletimizin geleceği için daha büyük risklerin göze alınması gerektiğinde bunu yapmaktan çekinmeyeceğiz.

DAEŞ terör örgütü ile en etkili mücadele eden tek ülke vardır o da Türkiye'dir. Teröre en büyük zaviyatı Türkiye varmiştir, attığımız adımlar çok nettir.

Türkiye'nin hukukunu korumak için gerekli adımları atacağız.

(Uyum yasaları) Yasalar hızlı bir şekilde Meclis'e gönderilecektir.

OHAL'in üç ay daha uzatılması benimsendi.

 

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