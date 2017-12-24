Bakan Zeybekci'den Zarrab açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’de dolandırıcılıktan yargılanan 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’a verdiği "ihracat şampiyonları" ödülü için, "Bizim için de geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir" dedi.

Sol'da yer alan habere göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’de dolandırıcılıktan yargılanan 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’a verdiği "ihracat şampiyonları" ödülü için, "Bizim için de geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir" dedi.

Zeybekci, 21 Haziran 2015’te TİM’in ihracat şampiyonları ödüllerinden birini dönemin başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş’la birlikte Sarraf’a bizzat vermişti. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapmıştı. Zeybekci, ödülün eleştirilmesi üzerine de “Vicdanım rahat” demişti.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 23 Kasım 2017’deki Milliyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan “Rıza Sarraf’ın canı cehenneme” sözünü yalanlamış, gazete de haberi internet sitesinden kaldırmıştı.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Zeybekci’ye “Zarrab, ihracat ödülünü sizin elinizden almıştı. Şimdi casus ilan edildi. Bu size ne hissettiriyor?” diye soruldu.

Bakan şöyle yanıt verdi:

“Türkiye’de bu mesele sağlıklı bir ortamda tartışılmıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, ihracat ödülleri verilecekler listesini yapan ve bunu belirleyen kendileri olmuyor. İnsanlar bir performans gösteriyor ve bu listeye giriyorlar. Biz de o ödül töreninde önümüze getirilen ödülü verdik. Şimdi bunları tartışmaya devam etmek de aynı şey değil mi? Böyle şeylere hiçbir zaman itibar etmiyoruz. Bizim için de geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir.”