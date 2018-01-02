  • BIST 117.524
  • Altın 158,941
  • Dolar 3,7652
  • Euro 4,5300
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
02.01.2018 19:25

Bakan Zeybekci'den Zafer Çağlayan ve Mustafa Elitaş açıklaması

»
Bakan Zeybekci'den Zafer Çağlayan ve Mustafa Elitaş açıklaması
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski bakanlar Zafer Çağlayan ve Mustafa Elitaş'a koruma aracı tahsis edildiğini ve araçlara aylık 200 litre dizel yakıt verildiğini söyledi.

Koruma kararı verilen eski bakanların güvenliğini sağlayan polislere, en son görev yaptığı kurumdan koruma aracı tahsis ediliyor. Tamir ve bakımları devletçe karşılanan araçlara ayrıca yakıt imkanı sağlanıyor. Kimi bakanların makam otomobili olarak da kullandığı araç tahsisi bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşındı.
Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, eski bakanların hangilerine araç tahsis edildiğini, bu araçların markalarını ve sağlanan yakıt miktarını sordu.

'AYLIK 200 LİTRE YAKITLA SINIRLANDIRILDI'

Zeybekci verdiği yanıtta, "Eski Bakanlar Zafer Çağlayan ve Mustafa Elitaş'a birer adet 2013 model Reanult Fluence marka koruma aracı tahsis edilmiş olup, tahsis edilen araçlar aylık 200 litre dizel yakıt ile sınırlandırılmıştır" dedi.
Tanrıkulu, eski bakanlara araç tahsisi sorusunu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na da yöneltti. Eroğlu, "Bakanlığımda görev yapmış eski bakanlara araç tahsis edilmemiştir" yanıtını verdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'den asgari ücret için önerge02 Ocak 2018 Salı 14:55
  • CHP Ankara'ya avukat aday02 Ocak 2018 Salı 14:44
  • CHP'den Erdoğan'a Abdullah Gül yanıtı: Keşke...02 Ocak 2018 Salı 14:27
  • Basmacı: Tarımda bir an önce yerlileşmeliyiz!02 Ocak 2018 Salı 13:26
  • Demirtaş'a Erdoğan davasında yeni karar02 Ocak 2018 Salı 13:20
  • Aylin Nazlıaka'ya acı haber!02 Ocak 2018 Salı 13:17
  • Kuyucuoğlu'ndan 3 Ocak mesajı02 Ocak 2018 Salı 13:03
  • Türkiye ve İran arasında kritik görüşme02 Ocak 2018 Salı 12:54
  • Gürer: "Mevsimlik işçiler de ‘İşsizlik Fonundan’ faydalansın"02 Ocak 2018 Salı 12:54
  • HDP'li Aysel Tuğluk hakkında karar02 Ocak 2018 Salı 12:51
    • FOTO GALERİ
    • Metin Hara'dan Adriana Lima'ya ilginç evlilik teklifi
    • Bu restorasyonlar çok matrak!
    • Nesrin Cavadzade hayranları çıldırdı!
    VİDEO GALERİ
    • Kasıklarına saklamış! Tam 520 gram
    • Hande Yener konserinde olay! Tekme tokat saldırdılar...
    • ABD Başkonsolosluğu önünde vize hareketliliği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti