Bakan Zeybekci: 1-2 güne roket atmaları kesilir

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Suriye tarafından PKK/YPG-PYD gruplarının Türkiye tarafına roket attığını hatırlatıp, "1-2 güne roket atma imkanları kalmayacak" dedi.

Ekonomi Bakanı ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, Denizli'nin Sarayköy Belediyesi'nin kapalı pazar yerinin açılış töreni için kente geldi. Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da açılış için törene katıldı.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Açılış öncesi konuşan Bakan Zeybekci, ülkenin 2018 yılında da büyüyeceğini ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceğini söyledi. Geçen yıl ülkenin dünya rekoru kırdığını ve bir numara olduğunu belirten Zeybekci, 2018 yılının her ayında da Türkiye'nin ihracat rekorları kırmaya devam edeceğini dile getirdi. Bakan Zeybekci, iktidarın yaptıklarına bazılarının hayalinin dahi yetmeyeceğini öne sürerek, "Ama maalesef biz üzülüyoruz. Evet siyaset yapıyorsun, evet siyasette bazen muhalefet, sert muhalefet olur. Bazen karşındakine sesini yükseltebilirsin. Ama siyaset yapıyorum diyerek, muhalefet yapıyorum diyerek vatana ihanet olmaz. Vatan bir tanedir. Bayrağa ihanet olmaz. Bayrak bir tanedir. Millete ihanet olmaz. Millet bir tanedir. Bu vatan, bu bayrak, bu millet, bu devlet bu topraklarda yaşayan, siyasi görüşü ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun, 81 milyonundur. Nasıl olur da sen çıkarsın da bugün Mehmedimin elde bayrak, cansiperane, bu ülkede güvenliği sağlamak için Suriye'de yazdığı, hainlerin tepesine çöktüğü o destanı nasıl karalarsın? Nasıl böyle bir şeyi sen lekelemeye çalışırsın? PYD'ye terör örgütü diyemezmiş. Kim bu, CHP'nin sorumluluk makamında olan bir zat. Bugüne kadar hakikaten dünyaya ders çıkaracak destan yazılıyor orada. Türkiye'nin güneyindeki ihanet girişimlerine asla izin vermeyeceğiz. Köklerini kazıyana kadar onları geldikleri o inlerine gömene kadar, devam edeceğiz" dedi.

"ROKET ATILMASI 1-2 GÜNE KESİLİR"

Bakan Zeybekci, Suriye tarafından PKK/YPG-PYD'nin Türkiye'ye hala roket attığını ifade ederek, "Hala 80 tane roket atıyor. Mehmedim orada tepesine çöküyor, aradan bir yerlerden roket atmaya devam ediyor. 1-2 güne kadar öyle bir imkanları da kalmayacak. 80 küsur tane roket attılar, 5 vatandaşımız şehit oldu, 100 civarı vatandaşımız yaralandı. 'Terör örgütü değildir' diyor. Bunların PKK ile alakası yokmuş. O bebek katilinin posterini dağlara yapanlar, işte senin beslediklerin, senin silah verdiklerin, roket verdiklerin. Atılan roketler de senin roketlerin, başkasının değil" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, pazar yerinin açılış kurdelesini kestikten sonra pazarı dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.