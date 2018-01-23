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23.01.2018 16:50

Bakan Tüfenkçi'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

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Bakan Tüfenkçi'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Yeşilköy CNR EXPO'da düzenlenen İMOB 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışına katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul'da katıldığı bir açılışta yaptığı konuşmada, "Afrin'de yuvalanan terör örgütlerine karşı orada yapmış oldukları zulümlere karşı orada hem insanlık adına oluşturulan dramlara karşı yapmış olduğumuz bu operasyon inşallah başarıyla neticelenecek ve Mehmetçiklerimiz, güvenlik güçlerimiz sağ salim ülkemize gelmiş olacak" dedi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Yeşilköy CNR EXPO'da düzenlenen İMOB 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan Tüfenkci burada, Afrin'deki terörist gruplara yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bülent Tüfenkci, "Bildiğiniz gibi Afrin'de Mehmetçiklerimiz güvenlik güçlerimiz bir operasyon gerçekleştiriyor ve ilk şehidimizi de dün akşam verdik. Bu vesileyle bütün şehitlerimize bu vatan için canını veren bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesini kullandı. 

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN, TERÖR KORİDORU OLUŞTURMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"  

Tüfenkci, "15 Temmuz sonrası hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; 'Terör nereden gelirse gelsin, hangi kaynaktan gelirse gelsin, yurt içinde ve yurt dışından kaynaklansın bunların inine gireceğiz ve bunların kökünü kazıyana kadar da mücadelemiz en sert şekilde devam edecek' diye ifade etmişti. O günden beri de hem sokaktaki terörü hem kırsaldaki terörü hem yurt içinde hem de yurt dışındaki terör odaklarının üzerine hiç çekinmeden gittik gidiyoruz. Netice itibariyle güney sınırlarımızda hemen güney sınırlarımızda yuvalanmaya çalışan PYD gibi PKK gibi DEAŞ gibi terör örgütlerinin bir terör koridoru oluşturmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi her platformda hem muhataplarımıza hem de dünyaya ilan ettik. Netice itibariyle Afrin'de yuvalanan terör örgütlerine karşı orada yapmış oldukları zulümlere karşı orada hem insanlık adına oluşturulan dramlara karşı yapmış olduğumuz bu operasyon inşallah başarıyla neticelenecek ve Mehmetçiklerimiz, güvenlik güçlerimiz sağ salim ülkemize gelmiş olacak. Tabi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu her daim ifade ettik. Suriye'ye veya başka terör örgütüne yapmış olduğumuz operasyonlarda asla sivil unsurların veya oradaki masumların zarar görmesini istemediğimiz için El Bab'da da olduğu gibi azami dikkat gösteriyoruz" diye konuştu. 

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