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31.12.2017 01:45

Bakan Tüfenkçi: Bütün imkanları zorlayarak 1603 lirayı verdik

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Bakan Tüfenkçi: Bütün imkanları zorlayarak 1603 lirayı verdik
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yeşilyurt 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada yeni asgari ücrete değindi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, yeni asgari ücrete ilişkin, "İnanın bütün imkanları zorlayarak, hükümet, asgari ücretlileri mağdur etmeme adına, sadece bekar işçiler için söylüyorum, 1603 lirayı zorlayarak verdi. Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. İşverenimiz de mağdur olmasın, 100 lira da işveren payına katkı sundu" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yeşilyurt 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada yeni asgari ücrete değindi. Tüfencki şunları söyledi: "Türkiye 2017 yılını güçlü bir şekilde, milleti şaşırtacak şekilde büyüyerek, gelişerek yoluna devam etti. İnşallah 2018 çok daha iyi olacak. Bakınız daha dün asgari ücret açıklandı. İnanın bütün imkanları zorlayarak, hükümet, asgari ücretlileri mağdur etmeme adına, sadece bekar işçiler için söylüyorum, 1603 lirayı zorlayarak verdi. Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şeyi daha yaptık, işverenimiz de mağdur olmasın, 100 lira da işveren payına katkı sundu."

Tüfenkci, taşeron konusunda birtakım sıkıntı ve beklentilerin olabileceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Dikkat edin 1 milyon 100 bin insanımıza bu anlamda kadro verdik. İnşallah 2018'de yatırımlarla büyüyen bir Türkiye, ihracat rakamlarını artıran bir Türkiye, tarımından sanayisine, ticaretinden hizmet sektörüne büyüyen bir Türkiye 2019'a çok daha güçlü bir şekilde girecek. 16 Nisan'da bir referandum gerçekleştirdik ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sizlerin gayretleriyle geçtik. İnşallah 2019'da uygulamasına geçeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrardan başkan yapacağız. İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2023 hedeflerine birer birer ulaşacağız."

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