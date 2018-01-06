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06.01.2018 22:00

Bakan Soylu: İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik

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Bakan Soylu: İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vakfıkebir'de partisinin ilçe gençlik kolları kongresine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyayı değiştirdiklerini iddia ederek, “İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik. Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik. Biz bunu silahla yapmadık” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vakfıkebir'de partisinin ilçe gençlik kolları kongresine katıldı.Kongrede konuşan Bakan Soylu, “Bu salona bakarken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu siyaset öyle bir iştir ki, herkes heybesinde nesi varsa onu verir. Zengin olan malından harcar. Kimisi işinden harcar. Kimisi vaktini verir, çoluk çoğundan, gezmesinden tozmasından harcar, ömrünü bu işe vakfeder. Kimisi bilgisini, emeğini verir. Kimisi gençliğini verir, kimisi sevdasını verir. Partiyi, siyaseti evlat bilir, kardeşi, namus bilir, her anını onunla yaşar. Ama asıl mesele, doğru tarafta olmaktır. Varını yoğunu, Allah’ın razı olduğu, milletin razı olduğu tarafa harcamaktır.

Bizim inancımız odur ki, bizler doğru taraftayız. Bu partiden millet razıdır, 15 yıldır sandıkta bunu göstermektedir, dünyanın mazlumları razıdır, dualarında bunu göstermektedirler, inşallah Allah da razı olacaktır; inancımız umudumuz bu istikamettedir. Ve buradaki gençlik, esasen kendisine doğru bir taraf seçmiştir. Mesele sadece AK Partili olmak meselesi değil. Milletinden ve özünden taraf olmaktan bahsediyorum. Tarihinden, inancından, değerlerinden taraf olmakla sizler AK Partili oldunuz. Yani AK Partili olduğunuz için bu değerlere sahip olmadınız, bu değerlere sahip olduğunuz için ak partili oldunuz, bu amblemin altında, Recep Tayyip Erdoğan’ın ardında yer aldınız. Bunu niçin anlatıyorum biliyor musunuz? Bu yaptığınız tercih, dünyada dengeleri oynatan, birilerinin hesaplarını bozan, birilerinin rahatsız olduğu bir tercihtir, onu anlatmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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