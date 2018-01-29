Bakan Sarıeroğlu o soruyu yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in İntibak Yasası’yla ilgili 2000 yılından sonra emekli olanların mağduriyetlerini içeren soru önergesini yanıtladı.

Bakan Sarıeroğlu, 2000’den önce emekli olanların aylıklarında 350 TL’ye kadar artış sağlandığını, bu tarihten sonra emekli olanların aylıklarına da TÜFE ve gelişme hızı dikkate alınarak refah payı eklendiğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emeklilerin, İntibak Yasası'yla ilgili 2000'den sonrakilerin mağduriyetleri var. Bununla ilgili daha önce kanun teklifi de verdim. Bunun da düzeltilmesi yönünde bir gelişme göremiyoruz” diyerek, 2000 yılından sonra emekli olanların mağduriyetini dile getirdiği sorusuna Çalışma ve Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu yanıt verdi.

Bakan Sarıeroğlu, 2000 yılından önce SSK kapsamında emekli olanlara bağlanan aylıklar, TÜFE'nin tamamı ve gelişme hızının % 75'inin çarpımından oluşan çarpan ile güncellenerek bunların refahtan pay almaları sağlanmıştır. Bu kapsamda 2 milyon 743 bin kişinin aylığı yeniden hesaplanmış ve 1 milyon 783 bin kişinin aylığında 50 TL ilâ 350 TL arasında artış sağlanmıştır” dedi.

Sarıeroğlu, 2000 ve sonraki yıllarda emekli olanların aylıklarının hesabında TÜFE ve gelişme hızı dikkate alınarak refahtan pay verildiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili açıklamasında, aynı hizmet yılına ve aynı sigorta primine sahip emeklilerin, farklı oranda maaş almalarının yarattığı mağduriyetin bir türlü giderilemediğini belirterek, “Bu konuyla ilgili sorunu TBMM’de defalarca gündeme getirdik. Hem kanun teklifi hem yazılı ve sözlü soru önergeleriyle soruna dikkat çektik. Ancak 2000 yılından sonra emekli olanların İntibak Yasasıyla oluşan mağduriyetlerine hükümet sürekli kulak tıkadı. 2000 yılından önce emekli olanlarla bu tarihten sonra emekli olanların aynı haklardan yararlanması için yapılması gereken düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

YASA TEKLİFİM MECLİSE GELSİN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 2000 yılı öncesi emekli olanlar ile sonrası emekli olanlar arasında maaş farkının düzeltilmesi ve mağdur olan kesiminde bu düzenlemeden yararlanması için TBMM’ye verdiği yasa önerisinin Mecliste gündeme alınmasını ve partilerin bu düzenlemeye yaklaşımının bir kez daha görülmesini isteyerek, “AKP işçi, çiftçi, esnaf ve emekli lehine düzenlemelerden kaçıyor. Ranta hizmet ediyor. Faizciler daha çok kazandığı uygulamalarına devam ediyor. Emekliler perişan, yokluk içinde yaşam sürdürüyor. Yıllarca çalışıp emekli olanlar emeklilik sonrası rahat bir hayata eremiyor. İntibak düzenlemesi ile ciddi mağdur olanlar var. İlaçta katkı payı kesintileri de önemli sorun. Emekliler için kanun tekliflerim Meclis başkanlığında. İlaç katkı payı emekliden alınmasın, intibak düzenlemesi bir an önce sağlansın” dedi.