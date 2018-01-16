Bakan Özlü: Kapasite kullanımı iller bazında ölçülmüyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kapasite kullanımı ve işlem hacimlerindeki bölgeler arasındaki farklılıklar ve düşüşe dikkat çekmek amacıyla yönelttiği soru önergesine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yanıt verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde son 5 yıl içinde üretim kapasitesi kullanımı ve işlem hacminde başarılı olan on il ve bu alanda başarısız olan on ilin açıklanmasını istedi. Ömer Fethi Gürer ayrıca, işlem hacimlerindeki düşme nedenlerinin araştırılıp araştırılmadığını da sordu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İmalat sanayi kapasite kullanımı ile ilgili resmi istatistiklerin, T.C. Merkez Bankası tarafından aylık bazda yayımlandığını belirterek, burada imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin referans dönemdeki mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının ölçüldüğünü ifade etti.

Kapasite kullanımı ile ilgili anketin coğrafi kapsamının tüm Türkiye olduğunu ve coğrafi düzey çerçevesinde bir uygulama yapılmadığını kaydeden Bakan Faruk Özlü, “ Dolayısıyla kapasite kullanımının il bazında ölçümü gibi bir uygulama da mevcut değildir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise imalat sanayindeki kapasite kullanımına, iller ve bölgeler bazında genel olarak bakıldığında, çok büyük farklılıkların görülebildiğine dikkat çekti. Ömer Fethi Gürer, “Bakanlığın imalat sanayindeki kapasite kullanımı ve işlem hacimleri düşük ve yüksek olan illeri belirleyip düşük olan illerin bu alandaki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılması gereklidir” dedi.