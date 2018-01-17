Bakan Özlü: Kamunun yazılım projelerinde...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt verdi. Bakan Özlü, 2010-2015 yıllarında kamu yazılım bütçelerine 8 milyon 461 bin lira aktarıldığını bildirdi.

Bakan Faruk Özlü, “ Kamuda yürütülen yazılım projeleri bütçesine ve süresine uyularak tamamlanmaktadır. Ancak, kamu veya özel tüm alanlarda olduğu gibi, bütçe ve takvim planından az bir sapmayla tamamlanan projeler de muhakkak mevcuttur” açıklamasında bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sözlü soru önergesine Meclis kürsüsünden verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Başarılı ya da başarısız projelerin toplam bütçesi Bakanlığımızca denetlenmemekle beraber örnek teşkil etmesi bakımından 2010-2015 yılları arasında Bakanlığımızda yürütülen yazılım projelerinin toplam bütçesi 8 milyon 461 bin 718 Türk lirasıdır. Bu çerçevede yürütülen projelerin tamamı başarıyla sonuçlanmıştır.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bakanın açıklamasının olumlu örnekleri içerdiğini ancak kamu ve KİT’lerde yazılım programları nedeni ile yaşanan ciddi sorunların bulunduğunu, bu bağlamda bu alanda daha duyarlı olunmasının şart olduğunu belirterek, “Yazılım programlarında verim alınamaması kurumsal sorunlara neden olmaktadır. Başarılı örneklerin tercih edilmesi ve konunun sorun üretmeyecek biçimde dikkate alınmasını gerekmektedir” dedi.

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