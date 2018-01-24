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24.01.2018 21:40

Bakan Kurtulmuş'tan HDP'ye Afrin çağrısı

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Bakan Kurtulmuş'tan HDP'ye Afrin çağrısı
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP ve CHP'nin Afrin konusunda ittifak içinde olduğunu belirterek, "HDP, Afrin operasyonu konusunda safını belli etmelidir" dedi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- Çeşitli programlara katılmak üzere dün Kastamonu'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bugün '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu' programına katıldı. Açılış programı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, AK Parti, MHP ve CHP'nin Afrin konusunda ittifak içerisinde olduklarını belirterek MHP ve CHP'ye teşekkür etti.

'AFRİN SAVUNMASININ ÇANAKKALE SAVUNMASINDAN FARKI YOK’

Bakan Kurtulmuş konuşmasının devamında ise şunları söyledi: 

"Bu mücadelenin arkasında da Türkiye'yi kuşatmak isteyen emperyalist güçlerin olduğunu tüm dünya biliyor. Çok açık söylüyorum; Afrin savunmasının Çanakkale savunmasından bir farkı yoktur. Ya da Kurtuluş Savaşı'mızın herhangi bir cephesinden bir farkı yoktur. Kafkas cephesindeki mücadelemizden bir farkı yoktur. Nasıl bir asır evvel biz bir beka mücadelesini 7 düvele karşı verdiysek bugün de aslında 7 düvele karşı veriyoruz. Orada, Afrin'de verilen mücadele PKK'nın PYD'nin 3-5 tane yolda yürümesini bilmeyen militanına karşı verilen bir mücadele değildir. Bu mücadelenin arkasında da Türkiye'yi kuşatmak isteyen emperyalist güçlerin olduğunu tüm dünya biliyor. Bunu HDP'liler de biliyor."

'HDP SAFINI BELLİ ETMELİ'

Daha sonra AK Parti, MHP ve CHP'nin Afrin konusunda ittifak içinde olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla burada HDP tavrını çok açık ortaya koymalıdır, safını belli etmelidir. Türkiye'nin milli bağımsızlığından, onurundan bu ülkede yaşayan Türklerin, Kürtlerin diğer bütün unsurların dostça, kardeşçe yaşamasından yanalar mı? Yoksa emperyalistlerin kurduğu oyunun figüranı olan bir aktör mü ? Siyasi aktörü mü? Buna karar vermeleri lazım. Dolayısıyla burada herhangi bir tereddüt asla kabul edilebilir bir tereddüt değildir. Bu anlamda Türkiye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin tutumuna da aykırı bir tutumdur. Ümit ediyoruz ki, HDP bu sınavı doğru bir şekilde geçer. Türkiye'nin milli birliği, beraberliği, bu ülkenin gerçekten haklarının onuru için yapılan bu mücadelede hep beraber Türkiye'nin çoğunluğu ile birlikte dururlar diye ümit ediyoruz. Aksi, milletin yapmış olduğu bu beka mücadelesinde emperyalistlerin safında yer almaktır. Bundan başka bir şey değildir."

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