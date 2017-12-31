"Bakan İsmet Yılmaz neden susuyor?"

Yarkadaş: "Öğrencileri için kapanma partisi yapan öğretmenin okulu belli oldu. Eşofmandan tahrik olan öğretmene de başka bir öğretmenden destek geldi. İsmet Yılmaz ise hala susuyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'li Bakan Yılmaz susarak, okullardaki sapkınlıkları onayladığını gösteriyor" dedi.

Önceki gün medyaya yansıyan ve tartışma yaratan "kapanma partisi"nin hangi okulda yapıldığı ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, görüntüler Şanlıurfa Bozova Hacılar Ortaokulu'nda çekildi. Okulun müdürü de görüntülerin kendi okullarında çekildiğini kabul etti.

"SUSARAK GEÇİŞTİREMEZSİN"

Okulun isminin ortaya çıkması üzerine konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kulağının üstüne yatmaya devam ediyor. Susarak geçiştiremezsin Sayın Yılmaz" tepkisini gösterdi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İ.G'nin yasa ve yönetmeliklere aykırı bir biçimde kız öğrencileri zorla kapattığını belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"İ.G adlı öğretmen, zorla kapatmanın üstüne bir de 'kapanma partisi' düzenliyor. Laikliği ayaklar altına alıyor. Konunun üstüne gidince, okul müdürüne 'Partiyi öğrenciler istedi' diyor. Hem o yaştaki çocukları zorla kapattıracaksın, hem de sorumluluğu öğrencilerinin üstüne atacaksın! Bu öğretmene derhal görevden el çektirilmelidir. Çocuklarımız bu öğretmenin elinde güvenceden yoksundur. Öğrencilere yapılan açık bir istismardır. Ve buna sessiz kalan başta İsmet Yılmaz olmak üzere tüm yetkililer istismarın suç ortağıdır."

"REZALETLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Bakan İsmet Yılmaz'ın okullardaki skandal ve rezaletlere sessiz kaldığını belirten Yarkadaş, "Belli ki, 'Okullar olmasa maarifi ne güzel idare ederdik' anlayışını temsil ediyor ve bu zihniyetin günümüzdeki temsilciliğini üstleniyor" dedi.

Konya'da ortaya çıkan "öğrencisinin eşofmanından tahrik olan öğretmen" Ercan Harmancı'nın kamuoyunda ortaya çıkan tepki sonucu açığa alındığını belirten Yarkadaş, "Bakan Yılmaz bu rezalete de sessiz kaldı. Ve şimdi bu rezalet başka bir boyuta taşındı" ifadesini kullandı.

Yarkadaş,sözlerine şöyle devam etti:

"Eşofmandan tahrik olan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı'ya aynı ilde görev yapan İlkokul Öğretmeni Ahmet Fatih Kap açıktan destek verdi. İlkokul öğretmeni, çocuklardan tahrik olan arkadaşına hak veriyor ve kendisinin de tahrik olabileceğini söylüyor. AKP ve onun bakanı ise olan biteni izliyor. Susmak onaylamaktır sayın bakan; konuşun ve gereğini yapın! Bu rezaleti ve sapıklığı onaylamıyorsanız o halde bunu gereğini yaparak gösterin. Susarsınız tüm bu rezaletlere onay verdiğinizi düşüneceğiz."

Ailelere de çağrı yapan Yarkadaş, "AKP, kafasındaki gerici - yobaz anlayışı okullar üzerinden hayata geçirmek istiyor. Çocuklarımızı sakatlayan bu politikalara ve onların uygulayıcılarına geçit vermeyin" çağrısını yaptı.

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