  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
31.12.2017 18:10

"Bakan İsmet Yılmaz neden susuyor?"

»
"Bakan İsmet Yılmaz neden susuyor?"
Yarkadaş: "Öğrencileri için kapanma partisi yapan öğretmenin okulu belli oldu. Eşofmandan tahrik olan öğretmene de başka bir öğretmenden destek geldi. İsmet Yılmaz ise hala susuyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'li Bakan Yılmaz susarak, okullardaki sapkınlıkları onayladığını gösteriyor" dedi.

Önceki gün medyaya yansıyan ve tartışma yaratan  "kapanma partisi"nin hangi okulda yapıldığı ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, görüntüler Şanlıurfa Bozova Hacılar Ortaokulu'nda çekildi. Okulun müdürü de görüntülerin kendi okullarında çekildiğini kabul etti.

"SUSARAK GEÇİŞTİREMEZSİN"

Okulun isminin ortaya çıkması üzerine konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kulağının üstüne yatmaya devam ediyor. Susarak geçiştiremezsin Sayın Yılmaz" tepkisini gösterdi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İ.G'nin yasa ve yönetmeliklere aykırı bir biçimde kız öğrencileri zorla kapattığını belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"İ.G adlı öğretmen, zorla kapatmanın üstüne bir de 'kapanma partisi' düzenliyor. Laikliği ayaklar altına alıyor. Konunun üstüne gidince, okul müdürüne 'Partiyi öğrenciler istedi' diyor. Hem o yaştaki çocukları zorla kapattıracaksın, hem de sorumluluğu öğrencilerinin üstüne atacaksın! Bu öğretmene derhal görevden el çektirilmelidir. Çocuklarımız bu öğretmenin elinde güvenceden yoksundur. Öğrencilere yapılan açık bir istismardır. Ve buna sessiz kalan başta İsmet Yılmaz olmak üzere tüm yetkililer istismarın suç ortağıdır."

"REZALETLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Bakan İsmet Yılmaz'ın okullardaki skandal ve rezaletlere sessiz kaldığını belirten Yarkadaş, "Belli ki, 'Okullar olmasa maarifi ne güzel idare ederdik' anlayışını temsil ediyor ve bu zihniyetin günümüzdeki temsilciliğini üstleniyor" dedi.

Konya'da ortaya çıkan "öğrencisinin eşofmanından tahrik olan öğretmen" Ercan Harmancı'nın kamuoyunda ortaya çıkan tepki sonucu açığa alındığını belirten Yarkadaş, "Bakan Yılmaz bu rezalete de sessiz kaldı. Ve şimdi bu rezalet başka bir boyuta taşındı" ifadesini kullandı.

Yarkadaş,sözlerine şöyle devam etti:

"Eşofmandan tahrik olan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı'ya aynı ilde görev yapan İlkokul Öğretmeni Ahmet Fatih Kap açıktan destek verdi. İlkokul öğretmeni, çocuklardan tahrik olan arkadaşına hak veriyor ve kendisinin de tahrik olabileceğini söylüyor. AKP ve onun bakanı ise olan biteni izliyor. Susmak onaylamaktır sayın bakan; konuşun ve gereğini yapın! Bu rezaleti ve sapıklığı onaylamıyorsanız o halde bunu gereğini yaparak gösterin. Susarsınız tüm bu rezaletlere onay verdiğinizi düşüneceğiz."

Ailelere de çağrı yapan Yarkadaş, "AKP, kafasındaki gerici - yobaz anlayışı okullar üzerinden hayata geçirmek istiyor. Çocuklarımızı sakatlayan bu politikalara ve onların uygulayıcılarına geçit vermeyin" çağrısını yaptı.

'Kapanma partisi' skandalı hakkında yeni gelişme - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

foto.png
5-026.jpg

6-008.jpg

8-008.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Binali Yıldırım'dan KHK eleştirilerine yanıt31 Aralık 2017 Pazar 13:40
  • "Bakan İsmet Yılmaz neden susuyor?"31 Aralık 2017 Pazar 13:10
  • CHP'li gençlerden Mardin ve Hakkari'de çocuklara yeni yıl hediyesi31 Aralık 2017 Pazar 12:47
  • Erdoğan: Çok önemli gelişmeler bizi bekliyor31 Aralık 2017 Pazar 11:34
  • CHP’den AİHM'e KHK'nin iptali için ‘acil başvuru’31 Aralık 2017 Pazar 09:44
  • AKP MKYK'da 'süreç' eleştirisi31 Aralık 2017 Pazar 09:39
  • Ahmet Hakan: Abdullah Gül'ün söyleyebileceği 5 şarkı31 Aralık 2017 Pazar 09:11
  • Bakan Tüfenkçi: Bütün imkanları zorlayarak 1603 lirayı verdik30 Aralık 2017 Cumartesi 22:34
  • CHP İl Başkanı, AKP kongresine katıldı30 Aralık 2017 Cumartesi 21:55
  • CHP'li İnce'den AKPlilere sert tepki: Siz nasıl insanlarsınız!30 Aralık 2017 Cumartesi 19:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti