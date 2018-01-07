Bakan Gül: Erdoğan müdafaası, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Antep'te konuştu.

DHA - Adalaet Bakanı Abdulhamit Gül, "Recep Tayyip Erdoğan müdafaası: Medine müdafaasıdır, Abdulhamithan müdafaasıdır, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır, milli mücadele müdafaasıdır, milli kurtuluş müdafaasıdır, Şahinbey'dir, Şehitkamil'dir, bağımsız güçlü büyük Türkiye mücadelesidir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antep'te AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. Onat Kutlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve partililerin de katıldığı kongrede konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz'u '2'nci Kurtuluş Savaşı' olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu:

"15 Temmuz'un adı, milli mücadeledir, 2'nci Kurtuluş Savaşı'dır. 15 Temmuz'da bu millet bir an bile düşünmeden ülkesi için, canı vatanı için sokaklara tankların karşısına meydan okuyarak mücadele etti. Dost da, düşman da gördü ki bu millet işgal edilemez bu millete pranga vurulamaz. Alt alta, üstü üste geldiler ama milletimizi geçemediler. Asla da geçemeyecekler. Kıyamete kadar bu ülke, bu millet, bağımsız bir şekilde, özgür bir şeklide varlığını sürdürecektir. Bunu 15 Temmuz'da dost, düşman, herkes gördü. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece kimse Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir."

Sınır hattında terör koridoru oluşturulmak istendiğini ve buna izin verilmeyeceğini söyleyen Bakan Gül, şunları söyledi:

"Yanı başımızda bir terör koridoru oluşturmak isteyenler var. 'Bu terör koridorunu sizlere kurdurmam, ben bu oyunu bozarım' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan olduğu için rahatsız oluyorlar. Ama bu millet de bütün olup biteni görüyor. Bizim mücadelemizin temeli, Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Yanı başımızda, şurada bir terör koridoru kurulsa, bundan en fazla etkilenecek ülke Allah korusun bizim ülkemizdir. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Bilmem kaç bin kilometre öteden gelip benim burnumun dibine, sen teröristlere her türlü desteği verirsen buna Recep Tayyip Erdoğan, buna AK Parti, buna Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalmayacaktır. Biz Türkiye'nin bekası, milletimizin birliği için dik durdukça 'Birileri neden dik duruyorsunuz?' diyor. Kardeşim biz bu vatanı sokakta mı bulduk, biz bu cennet ülkemizi sokakta mı bulduk, şehitlerimizin emanetini size altın tepsi de mi sunacağız? Bunu mu bekliyorsunuz? Böyle bir şey asla olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan müdafaası, Medine müdafaasıdır, Abdülhamithan müdafaasıdır, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır, milli mücadele müdafaasıdır, milli kurtuluş müdafaasıdır, Şahinbey'dir, Şehitkamil'dir, bağımsız güçlü büyük Türkiye mücadelesidir."

Konuşmaların ardından mevcut AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur'un aday olmadığı kongrede, Mehmet Yılmaz'ın adaylığında tek liste halinde seçime gidildi.