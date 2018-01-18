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18.01.2018 17:40

Bakan Demircan'dan Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili açıklama

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Bakan Demircan'dan Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak" dedi. 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak. Suç işlenmişse gerekli ceza verilecek" dedi.

Habertürk TV'den Pınar Tatlıbaş'ın aktardığına göre, skandalla ilgili müfettiş görevlendirildiğini söyleyen Demircan, "Rapor geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız, kimin ihmali varsa bu ortaya çıkarılacak" açıklamasında bulundu.
Bakan Demircan olayla ilgili olarak çok üzüldüğünü ifade etti.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onlarca hamile çocuğa bakıldığı ortaya çıkmıştı. Bir hastane çalışanının şikayetine göre tespit edilen sayı 115'ti. 5 aylık süreçte yaşları 18'in altında 35'i Suriyeli 115 kız çocuğunun hamile olduğu saptanmıştı. Hepsinin yaşı 18'in altındaydı. Bir diğer skandal ise hiçbirinin kayıtlarının polise bildirilmemiş olmasıydı.

AİLE BAKANLIĞI DA İNCELEME BAŞLATTI

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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