Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş operasyon açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ayrıca, "BM dahil tüm taraflara bilgi verdik" dedi.



Çavuşoğlu, paylaşımında "Türkiye", "BirGeceAnsızınGelirizDedik" ve "ZeytindalıHarekatı" etiketlerini kullandı.