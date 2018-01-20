Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş operasyon açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ayrıca, "BM dahil tüm taraflara bilgi verdik" dedi.
Çavuşoğlu, paylaşımında "Türkiye", "BirGeceAnsızınGelirizDedik" ve "ZeytindalıHarekatı" etiketlerini kullandı.
#Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir.#BirGeceAnsızınGelirizDedik#ZeytindalıHarekatı— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Ocak 2018
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