Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin Zeytin Dalı Harekâtı için 'Afrin'le sınırlı kalın' taleplerine sert tepki gösterdi.

DHA - Çavuşoğlu, "Sınırlı olun derken, kastın 'Sadece Afrin'le sınırlı kalın, Afrin'in dışına girmeyin' derseniz o da bizim için geçersizdir. Terör, tehdit ister Afrin'den, ister Sincar'dan, ister Kandil, ister Membiç'ten, isterse Fırat'ın doğusundan gelsin, nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale ederiz, onu yok ederiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından Kütükçü Mahallesi'nde yaptırılan 52 yataklı Şefkat ve Huzurevi'nin açılışını yaptı. Açılışa Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, huzurevi sakinleriyle çok sayıda davetli katıldı.



'ULAŞMAMIZ GEREKEN KIZILELMA VAR'



Törende, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, protokolün ön sırasında yer ayrılan huzurevi sakinlerinin tek tek elini öptü. Konuşmasında Türkiye'nin hedeflerinin daha başında olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü ulaşmamız gereken büyük hedefler var. Ulaşmamız gereken bir hedef var, Kızılelma var. Bir de bu hedeflere giderken önümüzde engeller var. O hedeflere ulaşmak için çok çalışacağız, o engelleri, zincirleri kırmak için dimdik ayakta güçlü duracağız" ifadelerini kullandı.



'MÜDAHALE, MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ'



Terör örgütünün her türlüsüyle sonuna kadar mücadele edileceğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Hem de bitirinceye, inlerine, çukurlarına gömünceye kadar. O dağlarda inler yapmışlar kat kat, o inlerin hepsini başlarına yıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle, tepelerine iniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarına göz dikenin gözünü oyacağımızı söyledik. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bir gece ansızın gelebiliriz'. Bu gecenin yani illa akşam, yani gün batımıyla ilgisi yok. Bunun anlamı şudur: Her an, her yerde bize karşı olanın tepesine ineriz demektir. İçeride, dışarıda fark etmez. Şimdi de Afrin'de hain PYD-PKK terör örgütünün yuvalarını başlarına yıkıyoruz. Çünkü bize oradan tehdit ve saldırı geliyor. Bizim de buna karşı yaptığımız müdahale meşru müdafaa hakkımızdır."



'SURİYE'NİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'



Teröristlerin amacının hukuku çiğnemek ve ülkeleri bölmek olduğunu söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim Suriye'nin toprağında gözümüz yok. Biz Irak'ın da Suriye'nin de sınır bütünlüğünü destekliyoruz. Ama Irak'ta da Suriye'de de bize yönelik bir terör örgütü varsa gider o terör örgütünün tepesine bineriz. Yaptığımız budur. Kahraman Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte YPG'lileri, PKK'lıları Afrin'de de yerle bir ediyor. Tıpkı Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus'tan El bab'a kadar 2 bin kilometrekarede DAEŞ'i yok ettiğimiz gibi. Çünkü bizim için DAEŞ de bir, FETÖ de bir, YPG-PKK da bir. Hepsi aynıdır, ideolojisi farklı olabilir ama hepsi terör örgütüdür, hepsinin de amacı yakmak, yıkmaktır" dedi.



'SURİYE'NİN YÜZDE 25'İNDEN FAZLASINI KONTROL EDİYORLAR'



Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde insanların huzur içinde yaşadıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "İnşallah Afrin'de de bizim askerimizi, Mehmetçiği gören kadınların, gençlerin amcaların nasıl sevindiğini görüyorsunuz, onlar gibi oraları terk etmek zorunda kalan insanlar da geri dönerek, huzur bulacaktır. Türkiye'den Fırat Kalkanı bölgesine 100 bine yakın insan döndü. Suriye içinden de 150 bin insan döndü. Türkiye'de 350 bine yakın Suriyeli Kürt kardeşimiz yaşıyor. Bu hain terör örgütü YPG-PKK, Amerika'nın da desteğiyle Suriye topraklarının yüzde 25'inden fazlasını kontrol ediyor. Neden bugüne kadar Suriyeli Kürt kardeşimiz Suriye topraklarına dönemedi, bunu sormuyorlar. Şimdi bu müdahale zamanında bize ders vermeye kalkıyorlar. Esasen hiç kimse kalkıp da bizim PKK-YPG terör örgütüne karşı mücadelemize laf edemiyor" diye konuştu.



'AVRUPA'DA PKK'YI SAVUNAN PARTİ VE MİLLETVEKİLLERİ VAR'



Avrupa'da törer örgütü PKK'yı savunan partiler ve milletvekilleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Onlar zaten ideolojiden dolayı PKK'yı terör örgütü olarak da görmüyor. Bu bizi bağlamaz o ayrı bir şey. Neymiş efendim sivillerden endişe ediyorlarmış. Bir yerden endişe edecek ya, bir bahane bulacak, insani konulardan endişe ediyorlarmış. İnsani konularda, siviller ve göçmen konusunda dünyada Türkiye'den daha hassas bir ülke var mı? 3.5 milyon Suriyeliyi, Iraklıyı ülkemizde misafir ediyoruz. Bu kadar masraf ederken Türkiye'ye ne kadar katkı sağladınız da insani konuları Türkiye'ye hatırlatmaya kalkıyorsunuz."



'SİZİN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZÜ ÇOK BİLİRİZ'



Türkiye'nin sivillere yönelik hassasiyetini hiçbir zaman yitirmediğini belirterek, bu konuda hatırlatma yapmaya kalkanlara tepki gösteren Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"Üstelik kim hatırlatıyor. Irak'ta, Irak'ı işgal ettikten sonra çıkan fotoğrafları, videoları gördük. O insanları soyundurup, üstündeki elbiseleri çıkarıp da işkence edenleri gördük biz. Sen hâlâ bana insani konuları hatırlatırsın. Sivillere yaptığınız işkenceler tarihte yazıyor, biliyor, biz de biliyoruz. Senin Afrika'da birçok ülkede o insanlara yaptığın zulmü, tarih de yazdı ben de biliyorum. Sen hangi hakla bana sivil ve insani konuları hatırlatıyorsun. Daha bugün dünyanın her yerinde Müslümanlara zulmediyorlar, Myanmar'da başka yerde Müslümanlara zulmederken susuyorsun da terör örgütüne yaptığımız bir müdahaleden doğrudan rahatsızlığını belirtmiyorsun ama insani, sivil konularda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsun. Biz sizin ikiyüzlülüğünüzü çok biliriz. Geçmişinizi de çok biliriz."



'BİTTİĞİ, TÜKENDİĞİ YERE KADAR GİDECEĞİZ'



İnsani yardımlarda dünyada birinci sırada olan bir ülkeye kimsenin ders veremeyeceğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Söyleyeceğiniz bir laf varsa açıkça söyleyin bize. Terör örgütüyle mücadelemizden rahatsız olduysan onu da açık söyle. Mert ol, ikiyüzlü olma, dürüst ol. Hem terör örgütüne silah vereceksin, ondan sonra silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak, ondan sonra Türkiye'ye de aman efendim işte sivillerden endişe ediyoruz, fazla uzamasın da. Ne fazla uzamasın kardeşim, bittiği yere kadar, tükendiği yere kadar gideceğiz. Ve onları tükettikten, temizledikten sonra da oraları gerçek sahiplerine, yani Suriyelilere teslim edeceğiz. Sen terör örgütü için bir ülkeyi işgal et, terör bahanesiyle başka bir ülkeye gir. İstediğin ülkeyi istediğin silahla vur, yanı başımda, sınırımda terör beni, camimi, vatandaşlarımı hedef alıyor ben o terör örgütüne karşı müdahale etmeyeceğim ya da dikkatli olacağım ya da başka şey yapacağım. Evet ben dikkatliyim hedefim sadece teröristtir. Evet ben insaniyim, hepinizden daha fazla düşünüyorum sivilleri. Ama yanı başımızdaki terör örgütünü biz bitinceye, temizleyinceye kadar sürdüreceğiz."



'TÜRKİYE'YE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENMEYE BAŞLADILAR'



'Efendim sınırlı olsun' diye talepler olduğunu da belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Ne sınırlı olsun, operasyon mu sınırlı olsun? Bazıları da diyor ki siyasi çözüm. Terör örgütüyle ne siyasi çözümü bulacaksın, kiminle oturup konuşacaksın, diplomasiymiş, kiminle diplomasi yapacaksın? Biz diplomasinin en iyisini biliriz, yapıyoruz. Uyarı yapmadık mı, ağababalarını da uyardık, onlara da söyledik. Uyarıdan kimse ders almazsa, dinlemezse olacağı budur. Ha senin sınırlı olun derken kastın 'Sadece Afrin'le sınırlı kalın, Afrin'in dışına girmeyin' derseniz o da bizim için geçersizdir. Terör, tehdit nereden gelirse gelsin, ister Afrin'den, ister Sincar'dan, ister Kandil, ister Membiç'ten, isterse Fırat'ın doğusundan gelsin, nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale ederiz, onu yok ederiz. Hem mücadele edeceğiz hem de diplomasiyi yürüteceğiz. Diplomasiyi kimle yürüteceğiz, Türkiye ile dost olmak isteyen herkesle biz dost oluruz. Ama önce Türkiye'ye saygı duymayı herkes öğrenecek. Güzel öğrenmeye başladılar. Türkiye tehditten, baskıdan veya şantajdan korkan bir ülke değil."



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu ne diyor? Neredeyse Amerika haklı demeye getiriyor. Şu milletin birliğinin, beraberliğinin tesis edildiği zamanda bile kerhen de olsa operasyona destek verdiğin ortamda bile şu milli ruhu bozacak davranışlardan kaçın. Bakıyoruz, son günlerde attığımız adımlardan da ilişkileri geliştirmemizden de çok rahatsız. Türkiye'nin yararına olan her şeyden rahatsız olan bir ana muhalefet partisi ve onun genel başkanı vardır. 'Allah ıslah etsin' dedi vatandaşımız, ben diyecektim. Allah başımızdan eksik etmesin diyeceğim ama siz anladınız onu. Çünkü bu partinin içinde DHKP-C'liler var. DHKP-C, PKK bugün beraber. İdeolojileri de beraber. Bu partinin içinde PKK sempatizanı olanlar da var. Bunu söylediğimde de kızıyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Dava aç, benim hakkımda dava aç, ön seçimde kimlerin nasıl girdiğini de biliyoruz. Bir partinin iç işlerine karışmıyoruz ama bir partinin içine DHKP-C'li giriyorsa o zaman güvenlik meselesi haline geliyor" diye konuştu.



UKRAYNALI KADINLARIN SESLENDİRDİĞİ ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ ÇAVUŞOĞLU'NU DUYGULANDIRDI



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Ukrayna Ailesi Derneği'ni ziyaret etti. Burada Çavuşoğlu'nu Ukrayna Kültür Sanat Derneği'ne bağlı Ukraynalı kadınlardan oluşan Şef Olesya Mercan'ın yönettiği Bereganya Korosu karşıladı. Koro, Ukrayna türküsü Chedric'in yanı sıra Türkçe 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Kadınlara eşlik eden Çavuşoğlu, türkünün bir bölümünde gözyaşlarını tutamadı. Mendiliyle gözyaşlarını silen Çavuşoğlu, kadınlara, "Harikasınız, muhteşemsiniz" dedi. Çavuşoğlu, burada kendisine ikram edilen Ukrayna bereket ekmeğinden tattı, dernek hakkında yöneticilerinden bilgi aldı.