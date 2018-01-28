Bakan Canikli'den Afrin Harekatı açıklaması

Canikli, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz" dedi
Milli Savunma Bakanı Canikli Afrin Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Canikli, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız terörün sadece Afrin'den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz." dedi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.