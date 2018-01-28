Bakan Canikli'den Afrin Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli'den son dakika Afrin Harekatı açıklaması geldi.

Canikli, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz" dedi

Milli Savunma Bakanı Canikli Afrin Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Canikli, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız terörün sadece Afrin'den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz." dedi