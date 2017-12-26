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26.12.2017 10:50

Bakan Arslan'dan Mavi Balina oyunu açıklaması

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Bakan Arslan'dan Mavi Balina oyunu açıklaması
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çocukların intihar etmesine yol açtığı ileri sürülen Mavi Balina isimli bilgisayar oyununun engellenemediğini söyledi.

Gazeteduvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çocukların intihar etmesine yol açtığı ileri sürülen Mavi Balina isimli bilgisayar oyununun engellenemediğini söyledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bilgilendirme çalışması yaptığını belirten Bakan Arslan, ayrıca ailelere güvenlik için filtre önerdi.

CHP Milletvekilleri Atila Sertel ve Mahmut Tanal, dünya genelinde 150’ye yakın gencin ölümüyle ilişkili olduğu ileri sürülen Mavi Balina isimli bilgisayar oyunu ve benzer oyunlara karşı alınan tedbirleri Meclis gündemine taşıdı.

 BTK BİLGİLENDİRME YAPIYOR

 Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Mahmut Tanal’ın Mavi Balina oyunla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, “Oyunun sabit ve spesifik bir internet adresi olmadığından engellemeye yönelik bir işlem tesis edilememekte olup, BTK Başkanlığınca sözde oyun hakkında internet kullanıcıları için gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

‘YASAK MÜMKÜN DEĞİL FİLTRE KULLANILABİLİR’

 Bakan Arslan, CHP’li Sertel’in de aynı konudaki soru önergesine verdiği yanıtta, tarayıcı tabanlı olmayan, sabit bir internet sitesi bulunmayan, resmi satışı olmayan oyunun çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden internet korsanlarınca gizli gönderilen linklerle yayıldığını belirterek, “Bu yapıda çalışan sözde oyunun BTK tarafından engellenmesi ya da yasaklanması mümkün olamamaktadır” dedi.

Bakan Arslan, engellenmesi ve yasaklanması mümkün olmayan oyun için filtre önerdi. Arslan, “BTK tarafından ücretsiz sunulan Güvenli İnternet Hizmetinin tercih edilmesi durumunda, talebe bağlı olarak online oyunların da filtrenebileceği, çocukların ve gençlerin internetin zararlı içeriklerinden korunabileceği değerlendirilmektedir” dedi.

BİLGİSAYAR OYUNLARI İÇİN KONGRE YAPILACAK

 Sertel, Bakan Arslan’a çocukları şiddete yönelten, intihara sürükleyen, asosyal yapıya büründüren bilgisayar oyunlarıyla ilgili alınan tedbirleri de sordu. Çocukları olumsuz içerikli bilgisayar oyunlarından korumak amacıyla BTK tarafından 9-11 Eylül 2017’de Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Etkinlikleri yapıldığını anlatan Arslan, bu çerçevede, 11-13 Nisan 2018 tarihinde de Uluslararası bir Kongre yapılacağını açıkladı. Planlanan Kongre’de, dijital oyunlarda uluslararası düzenlemeler, dijital ebeveynlik, dijital oyunlarda kalıp yargılar, dijital oyun endüstrisi, dijital oyun teknolojileri, dijital oyuncaklar ve oyuncakların interneti ile dijital oyunların olumlu ve olumsuz yönlerine varıncaya kadar tüm dijital oyunlar değerlendirilecek.

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