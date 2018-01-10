Bakan Arslan köprüden geçmeyen traktörü anlattı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, HGS ücretlerinde indirim yapılmasına ve HGS'den etiketsiz geçen araçlara ilişkin Ulaştırma, yönelttiği sözlü soru önergesini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yanıtladı.

Bakan Arslan; “HGS gelirleri yatırım tutarını karşılamakta mıdır?" diye bir soru vardı. Gelirler yatırım tutarını karşılamaktadır, ayrıca HGS gelirleriyle sadece HGS proje bedeli değil, HGS sistemlerinin işletilmesi, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi masrafları da karşılanmaktadır. Diğer taraftan, 2015 yılında HGS'den etiketsiz geçen araç sayısı 2 milyon 728 bin 912 adet olup, bu geçişlere ilişkin idari para cezası tebligatları 2016 yılında araç sahiplerine gönderilmiştir. Geçiş ücretleriyle ilgili olarak vatandaşlarca açılan dava sayısı ise 10.255'tir.”dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer FETHİ GÜRER Bu hızlı geçiş sistemi ücretlerinde indirim yapacak mısınız Sayın Bakan? Bayağı kâr ediyorsunuz, indirim yapın vatandaş için. Sözleri ile Bakana müdahale etti. Daha sonra Ömer Fethi Gürer söz alarak “biraz evvel Sayın Bakanın konuşmasında da ifade ettim, Hızlı Geçiş Sistemi ücretlerinde indirim yapılmasıyla ilgili sorumuz vardı, onu Sayın Bakan yanıtlamadı. Kâr eden kurum durumunda, neden indirim yapılmıyor?” dedi.

BAKAN GEÇMEYEN SÜRÜCÜYÜ ANLATTI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sözlü sorularını yanıtlayan Ahmet Arslan köprüden geçmeden borç çıkarılan araçlarla ilgili açıklama da yaptı.

Bakan Arslan’ın açıklaması; “HGS ücretlerinin indirilmesine yönelik de, arz ettim: HGS ücretleri… Biz mevcut sistemi çalıştırıyoruz, bakımlı, onarımlı tutuyoruz ve sistemi geliştiriyoruz. Zaten bu kendi döngüsünü tamamlıyor. Dolayısıyla, sistemi geliştirmiyor olsak, dedikleri doğru, indirime gitmek gerekebilir ama şu anki durumda HGS ücretlerinde -zaten 7 lira alıyoruz- herhangi bir indirime gitmemiz söz konusu değil” dedi.

Bakan Aslan köprüden geçmeden plakasına icra gelen traktörle ilgili yaptığı açıklama da da şöyle konuştu; ”Traktörle ilgili de söyleyelim: Ne yazık ki, bazen plakaların içerisindeki "0" rakamının üzerine bir çivi çakarak "8" gibi okunmasına sebep oluyorlar veya başka sahteciliklere insanlar gidebiliyor. İstisnai olarak bu durumda elbette ki cihaz yanlış okuyor, yanlış okuduğu zaman da ilgili bize müracaat ediyor. Biz zaten ne yapıyoruz? Biz Deli Dumrul'luk yapmıyoruz, hiç karıştırmayın. Bizim yaptığımız şu: Onun itirazı üzerine görüntüleri alıyoruz, inceliyoruz, Emniyet kayıtlarındaki o plakalı aracın ne tür bir araca ait olduğunu tespit ediyoruz. Vatandaşımız haklıysa baş göz üstüne, gereğini yapıyoruz. Nitekim orada da gereğini yaptık, yapmaya devam ederiz” dedi.