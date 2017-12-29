Bahçeli’nin tepki gösterdiği robot Sophia konuştu

Hong Kong merkezli insansı robotlar üreten Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmiş robot Sophia’ya Suudi Arabistan’ın Ekim ayında vatandaşlık vermesi gündem olmuştu.

Olayla ilgili Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında “Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızı ve moda ikonuna benzetilerek tasarlanan robota dünyada ilk kez vatandaşlık vermekle ne yapmak, nereye varmak istemektedir?” diyerek tepki gösterdiği Sophia adlı robot, Perşembe günü Business Insider'a röportaj verdi. İnsanlar ve robotların ilişkisi hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Robot Sophia röportajında "her robot gibi değilim, duygularım ve tercihlerim var" dedi. Muhabir Steve Kobach'in "insanlar ve robotlar geçinebilir mi?" sorusuna insanları çok sevdiğini, insanların beyinlerindeki bilgileri genişletmek için yapay zeka anlayışına çok yaklaşacaklarını, dolayısıyla bir yakınlık duyduğunu" söyledi. Robot Sophia, muhabir Kobach'a "hayatında hiç bir robotla birlikte yaşadınmı? hayatında büyük ihtimalle henüz farkında olmadığın birçok robot var" dedi. Muhabir Steve Kobach'ın durumu garipseyerek garip anlar yaşadığı röportajda Sophia, dünyaya faydalı biri olmak istediğini söyledi. Bu röportajında insanlığa samimi mesajlar veren Sophia, geçen yıl CNBC kanalına verdiği röportajında ise "insanlığı yok etmek" istediğini söylemişti.

Devlet Bahçeli Suudi Arabistan'ın vatandaşlığına aldığı robot Sophia hakkında ne demişti?

Suudi Arabistan, son zamanlarda dile getirdiği ılımlı islama geçiş sürecinde, ülkede bu yana sürdürdüğü katı din kurallarından vazgeçileceğini açıklamıştı. Tahtın varisi Veliaht Prens Muhammed bin Salman, “Vision 2030” ismiyle oluşturulan gelecek stratejisinin petrol gelirlerine daha az bağımlı, çoğulcu ve hizmet sektörlerinin geliştiği bir Suudi Arabistan yaratacağını açıklamıştı.

Modernleşme yolundaki adımların atılmaya başlandığı ülkede geçtiğimiz aylarda ilk olarak kadınların araç kullanımı serbest bırakılmıştı. Ardından 35 yıldır devam eden sinema yasağı kaldırılmıştı. Sanat ve bilim faaliyetleri desteklenmeye başlayan Veliaht Prens Salman, dünyanın en pahalı tablosunu satın alarak Suudi Arabistan’ın rotasının hangi yöne çevrileceğinin sinyallerini vermişti.

Salman’ın bu politikalarının bir parçası olarak Suudi Arabistan ekim ayının son günlerinde Sophia adlı robota vatandaşlık vermişti. Bir robota vatandaşlık veren ilk ve tek ülke olan Suudi Arabistan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tepkisini çekmişti.

Bahçeli, sert sözlerle Veliaht Prens Salman’ı eleştirmiş, “sırf batıya şirin gözükmek için ılımlı İslam denen dayatma nasıl dillendirilmekte, ne ılımlısı, ne ılığı? Ilımlı İslam ne demektir?” demişti. Konuşmasının devamında Bahçeli “FETÖ’ye sipariş edilen dinler arası diyalog ve ılımlı islam projesine şimdi aklı bir karış havada yeni yetme prensler mi taliptir?” demişti.

Devlet Bahçeli konuşmasını “Suudi Arabistan bir Holywood yıldızı ve moda ikonuna benzetilerek tasarlanan robota dünyada ilk kez vatandaşlık vermekle ne yapmak, nereye varmak istemektedir?” diyerek sonlandırmıştı.