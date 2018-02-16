  • BIST 116.979
  • Altın 164,350
  • Dolar 3,7598
  • Euro 4,7116
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
16.02.2018 12:00
» »

Bahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygun

Bahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygun
Bahçelievler'de sabaha karşı beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camını kırarak girdikleri mağazadan yaklaşık 10 bin liralık eşya alarak kayıplara karıştı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL ,(DHA)  Olay Bahçelievler, Fevziçakmak Mahallesinde sabaha karşı 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına araçla gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camı kırarak içeri girdi.

Bir süre mağazada dolaşan şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerinde 3 tablet, 7 telefon ve bir televizyonu alıp geldikleri araçla kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın soyulduğunu görünce, kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Mağaza yetkililerine haber veren polis ekipleri içeride olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşların da ifadelerine başvuran polis ekipleri, işyerinin de güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu sırada şüphelilerin kaçarken bir elektrik süpürgesini kaldırıma düşürdükleri görüldü. Polis ekipleri süpürge üzerinde de parmak izi çalışması yaptı.

İzlenme: 240
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Bahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygun
Bahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygun
Cihangir Cami'nde korkutan yangın
Cihangir Cami'nde korkutan yangın
Kadıköy'de feci kaza: 2 yaralı
Kadıköy'de feci kaza: 2 yaralı
Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı
Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı
Köprü'de silah sesleri!
Köprü'de silah sesleri!
Türkiye’nin konuştuğu o kahraman şehit oldu
Türkiye’nin konuştuğu o kahraman şehit oldu
Son Eklenen Videolar
Soruyu görmeden doğru cevabı verdi!
Soruyu görmeden doğru cevabı verdi!
Polis müdüründen HDP'li vekile: Burası muz cumhuriyeti değil
Polis müdüründen HDP'li vekile: Burası muz cumhuriyeti değil
Sosyal medyayı sallayan 14 Şubat paylaşımı
Sosyal medyayı sallayan 14 Şubat paylaşımı
Kaybedenler Kulübü Yolda filminden 14 Şubat'a özel fragman
Kaybedenler Kulübü Yolda filminden 14 Şubat'a özel fragman
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Çukur 17. bölüm ilk sahne: Vartolu'nun cenazesi herkesi sarstı!
Çukur 17. bölüm ilk sahne: Vartolu'nun cenazesi herkesi sarstı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti