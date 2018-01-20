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20.01.2018 19:00

Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

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Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
MHP Genel Başkanı, fiilen başlayan sınır ötesi operasyon için "Allah ordumuzu muvaffak etsin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki parti kampında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında Afrin operasyonunun fiilen başladığını ilan etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Allah ordumuzu muvaffak etsin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun" sözleriyle operasyonu yorumladı.

Operasyonda Türk ordusu ve Özgür Suriye Güçleri'nin (ÖSO) nihai hedefi, Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak.

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