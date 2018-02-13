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13.02.2018 10:00

Bahçeli'den ABD'ye: Vietnam'ın 5 katını yaparız

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Bahçeli'den ABD'ye: Vietnam'ın 5 katını yaparız
MHP Genel Başkanı 1955'de başlayıp 1973'te son bulan Kuzey Vietnam, Güney Vietnam ve ABD arasında yaşanan Vietnam Savaşı'nı hatırlattı ve Türkiye ile ilişkileri her geçen gün daha da gerilen ABD'ye "5 katını yaparız" diyerek seslendi.

ABD'nin, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ye (DSG) olan desteği, Ankara-Washington hattında gittikçe derinleşen bir krize yol açtı. 

Bahçeli de bu krizle alakalı Antalya kampında gazetecilerle yaptığı sohbette değerlendirmelerde bulundu. 
Aydınlık'ın aktardığına göre, 20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük ve kanlı askeri çatışmalarından biri olarak kabul edilen Vietnam Savaşı'nı örnek veren Bahçeli, şunları söyledi:

“Amerika Vietnam’da yaşadıklarını unutmaz. yıllarca etkileri sürdü, semptomları hala devam ediyor. 20 milyonluk bir ülke 200 milyonluk bir ülkeye kök söktürdü. Türkiye onların 5 katını yapar."

'ABD BENİM NEZDİMDE SABIKALI OLUR'

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında vurulan Türk tankının ABD’ye ait bir silahla vurulduğu iddialarını da değerlendiren Bahçeli, “Böyle bir sonuç elde edildiği an, ABD benim nezdimde sabıkalı devlet olur” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'DAHA FAZLA ŞEHİT OLUR' AÇIKLAMASINA TEPKİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin'in merkezinde sivillerin olduğu ve daha fazla asker kaybedilebileceğine dair uyarıları da hatırlatılan Bahçeli, “CHP Genel Başkanı ne derse desin ne kadar kıvranırsa kıvransın Afrin'e mutlaka girilmeli, tepeden tırnağa teröristlerden ayıklanmalıdır” dedi.

'SONUÇLARINI DÜŞÜNEN VAR MI?'

Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelmeleri ihtimaline dikkat çeken Bahçeli, “Türkiye ile ABD arasında görüş menzili sıfıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe giderse ve de siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden, sonuçlarını düşünen var mıdır?” diye konuştu.

 

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