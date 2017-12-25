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25.12.2017 22:30

Bahçeli son KHK'daki tartışmalı maddeyi savundu!

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Bahçeli son KHK'daki tartışmalı maddeyi savundu!
Devlet Bahçeli son KHK’nin tartışma yaratan maddesi hakkında paylaşımlarda bulundu.

İşte Bahçeli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

Türkiye’nin sosyal ve siyasal iklimini zehirlemek, birlik ve dirliğini zedelemek isteyen meşum emel ve malum karanlık hedeflerde bir gerileme, bir nedamet yahut bir ıslah hali maalesef görülmüyor, görülemiyor.

Kriz severler her fırsattan istifadenin peşindeler. Kaos ve korku tacirleri her gelişmeyi karalamanın, her durumu haşince kurcalamanın, haince kumpasa çevirmenin hevesindeler. Yetmedi mi bunalımlar? Yetmedi mi ağır ve beka düzeyindeki sorunlar?

Dün yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesi siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun!

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