Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimlerde destek vereceğini ve cumhurbaşkanlığı seçimi için partisinin aday çıkarmayacağını açıklayan Bahçeli ve Erdoğan'ın birbirleri için söyledikleri sözler yeniden gündem oldu.
08 Ocak 2018 Pazartesi 15:11
Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran video geçmişte Bahçeli, Erdoğan arasında geçen ve zaman zaman hakaret boyutlarına ulaşan sert tartışmaları tekrar hatırlattı.
Bahçeli'den flaş ittifak açıklaması! MHP aday gösterecek mi?
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