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14.01.2018 23:10

Bahçeli cami için bu ismi seçti

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Bahçeli cami için bu ismi seçti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediyesi tarafından yaptırılan Tema Park’ın açılış ve temel atma törenine katılmak üzere memleketi Osmaniye’ye geldi.

Hürriyet- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye kent girişi otobanında MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş ve partililerce karşılandı. Bahçeli, Osmaniye’deki ilk ziyaretini MHP Osmaniye İl Başkanlığına yaptı.

Bahçeli daha sonra Osmaniye Belediyesi yeni hizmet binasını ziyaret etti. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Belediyesinin hizmetlerini ve önümüzdeki zamanda yapılacak olan bir takım projelerle ilgili Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye kısa bir brifing verdi.

Tema Park’ın arka tarafındaki boş alana yapılacak olan cami projesinde de caminin adını Bahçeli, “Cebelibereket Cami” olarak belirledi. 

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