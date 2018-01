Bağışlayın bir yüz de siz güldürün

Konak Belediyesi’nin ücretsiz eşya ve giysi yardımı yaptığı ‘Bizim Ev’ ve ‘Bizim Mağaza’ hizmeti 2017 yılında da on binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürdü.

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bizim Ev ve Bizim Mağaza ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Her yıl on binlerce aileye umut olan hizmetler yardımseverlerin yaptığı bağışlar sayesinde daha da çok kişiye ulaşıyor. Konak Belediyesi’nin Selçuk Mahallesi’ndeki Bizim Ev ve Bizim Mağazasında yardımseverlerin bağışladığı kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ile her yaştan kadın, erkek ve çocuk giysileri bulunuyor. Belediye ekiplerince alınarak düzenlenip sergiye çıkan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bizim Ev ve Bizim Mağaza’ya gelen vatandaşlar giysi ve ev eşyası ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

445 YUVANIN YÜZÜ GÜLDÜ

Kurulduğu günden bugüne on binlerce aileye destek olan Bizim Ev’den yangın, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra maddi imkansızlıklar yüzünden evindeki eşyalarını kaybeden vatandaşlar ile İzmir’e üniversite okumaya gelen ve ev kiralayan öğrenciler faydalanabiliyor. Ev eşyası ihtiyacı olan vatandaşların Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak Bizim Ev’den eşya talebinde bulunmaları gerekiyor. Her yıl başvuruların arttığı Bizim Ev hizmeti ile 2017 yılının başından bu yana yaklaşık 445 ihtiyaç sahibine eşya yardımında bulunuldu. Yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen Bizim Ev’e isteyen herkes kullanmadıkları eşyalarını bağış yapabiliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar 484 53 00 numaralı telefonu arayarak 2975 dahili hattan görevlilere bağış yapmak istediklerini belirtmeleri yeterli. Görevliler verilen adresten kullanılabilecek durumda olan eşyaları alıp, Bizim Ev’e getiriyor. Özellikle beyaz eşya ihtiyacının çok fazla olduğunu belirten yetkililer, bu alanda satış yapan mağaza sahiplerini de bağış yapmaya davet etti.

SİZ DE BAĞIŞÇI OLABİLİRSİNİZ

Konak Belediyesi'nin Bizim Mağazası da aynı şekilde hizmet veriyor. 2017 yılında yaklaşık 11 bin 820 kişiye giysi yardımında bulunan merkeze bağışta bulunmak isteyenler giyilebilir durumda olan giysilerini bizzat kendileri getirebilecekleri gibi 484 53 00 numaralı telefonu arayarak 2960 dahili hattan görevlilere ulaşarak giysi bağışında bulunabilir. Alınan giysiler merkezin çamaşırhanesinde yıkandıktan sonra raflarda ve askılarda yerini alarak ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak sunuluyor. Pazartesi ve Salı günleri kadınlara, Perşembe ve Cuma günleri de erkeklere açık olan merkez sabah saat 09.00 ile 16.30 arasında hizmet veriyor. Atılacak değil, giyilebilecek, ev eşyası olarak kullanılabilecek eşya ve giysileri kabul eden merkeze ne kadar çok vatandaş bağışta bulunursa o kadar çok ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzü gülüyor.