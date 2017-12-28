Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin konuyla ilgili araştırmaları sürüyor

İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi’nde bir kafeye müşteri olarak gelen üç kişi, iş yeri çalışanı Ünal Çavuş ile önce sözlü olarak tartıştı. Daha sonra içlerinden biri tabancasını çıkararak Çavuş'u bacağından yaraladı.

Zanlılar olay yerinden yaya olarak hızla kaçarken iki adet cep telefonunu masada unuttu. Silah sesleri dolayısıyla kafe içerisinde ve civarında kısa süreli panik yaşandı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralı Ünal Çavuş'un ilk tedavisini olay yerinde yaptı. Çavuş daha sonra ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kafe civarında güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin konuyla ilgili araştırmaları sürüyor. Ekipler zanlıların yakalanması için civarda geniş çaplı soruşturma başlattı.