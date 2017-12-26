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27.12.2017 03:15

BAE'den sonra, Suudi televizyonu: Osmanlı teröristti

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BAE'den sonra, Suudi televizyonu: Osmanlı teröristti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili hakaretleri büyük eleştirilerin hedefi olurken, Suudi Arabistan'da yayınlanan bir programda Amid El-Şehri BAE Dışişleri Bakanı'na sahip çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan tartışma programında, konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi

Medine kahramanı olarak anılan Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi bir siyasi yorumcu sahip çıktı.

"Osmanlı sömürgeciydi" diyen Amid El-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyledi. Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını iddia eden El Şehri, "Fahrettin Paşa, Araplara karşı terör eylemlerini organize eden kişilerin başında geliyor" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta BAE Dışişleri Bakanı Medine Orduları Komutanı Fahrettin Paşa'ya ilişkin tepki çeken bir Twitter paylaşımında bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan'ın dedeleri hırsız" suçlamasında bulunmuştu.

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