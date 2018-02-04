"Babam Yaşar Usta kadar mütevazı biri hiç olmadı!"

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı.

5 Ocak'ta hayatını kaybeden Yeşilçam'ın duayen ismi Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen'den olan kızı Güner Özkul, Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı.

Ayşe ARMAN / HÜRRİYET

Doğumum, çok iyi dönemine rastlamış

Nasıl bir babaydı?

- Ben çok iyi bir dönemine rastladım. Doğduğum yıl içkiyi bırakmış. Dolayısıyla abim ve ablam için farklı, benim için farklı bir babaydı. Abimle ablam, ona en çok ihtiyaç duydukları dönemde hem sürekli çalışıyor hem de alkol problemi var hayatında. Gerçi her zaman müşfik bir babaymış ama biraz ilgisiz kaldığı dönemler olmuş. Bir de onlarla ilgili her türlü pişmanlığını sanki bende telafi etmeye çalıştı.

Kaç yaşındaymış sen dünyaya geldiğinde?

- 41.

Bize yansıyan müthiş erdemli, gururlu, namuslu, dürüst, uzlaştırıcı ve şefkatli olduğu... Gerçekten öyle miydi?

- Evet, özel bir insandı.

Evde de bir baba olarak Yaşar Usta mıydı?

- O kadar mütevazı biri hiç olmadı!

Nasıl yani? Egosu mu vardı?

- Elbette. Egoya sahip olmadan bu kadar büyük bir sanatçı olunmuyor!

Yani filmlerindeki kadar mütevazı değil miydi?

- Değildi. Hatta Muhsin Ertuğrul’un, “Fazla tevazu gösterme evladım inanırlar!” lafını da sürekli kullanırdı. Başkalarına da bunu nasihat ederdi. Dürüstlük, erdem, iyi kalplilik gibi şeylerin hiçbir zaman altını çizip peşinde koşmadı, onlar kendiliğinden vardı. Ben babam kadar içi-dışı bir ve gizli ajandası olmayan bir insan tanımadım. Kalp kırdığı dönemler olmuş olabilir -ki genellikle onlar içki dönemine denk gelir- ya da egosuyla ezdiği insanlar da olmuş olabilir ama hiçbir zaman hesaplı bir kötülüğü olmadı.

Röportajın devamını okumak için TIKLAYIN