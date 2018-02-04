  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
04.02.2018 12:25

"Babam Yaşar Usta kadar mütevazı biri hiç olmadı!"

»
"Babam Yaşar Usta kadar mütevazı biri hiç olmadı!"
Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı.

5 Ocak'ta hayatını kaybeden Yeşilçam'ın duayen ismi Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen'den olan kızı Güner Özkul, Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı.

Ayşe ARMAN / HÜRRİYET

Doğumum, çok iyi dönemine rastlamış

Nasıl bir babaydı?

- Ben çok iyi bir dönemine rastladım. Doğduğum yıl içkiyi bırakmış. Dolayısıyla abim ve ablam için farklı, benim için farklı bir babaydı. Abimle ablam, ona en çok ihtiyaç duydukları dönemde hem sürekli çalışıyor hem de alkol problemi var hayatında. Gerçi her zaman müşfik bir babaymış ama biraz ilgisiz kaldığı dönemler olmuş. Bir de onlarla ilgili her türlü pişmanlığını sanki bende telafi etmeye çalıştı.

Kaç yaşındaymış sen dünyaya geldiğinde?

- 41.

Bize yansıyan müthiş erdemli, gururlu, namuslu, dürüst, uzlaştırıcı ve şefkatli olduğu... Gerçekten öyle miydi?

- Evet, özel bir insandı.

Evde de bir baba olarak Yaşar Usta mıydı?

- O kadar mütevazı biri hiç olmadı!

Nasıl yani? Egosu mu vardı?

- Elbette. Egoya sahip olmadan bu kadar büyük bir sanatçı olunmuyor!

Yani filmlerindeki kadar mütevazı değil miydi?

- Değildi. Hatta Muhsin Ertuğrul’un, “Fazla tevazu gösterme evladım inanırlar!” lafını da sürekli kullanırdı. Başkalarına da bunu nasihat ederdi. Dürüstlük, erdem, iyi kalplilik gibi şeylerin hiçbir zaman altını çizip peşinde koşmadı, onlar kendiliğinden vardı. Ben babam kadar içi-dışı bir ve gizli ajandası olmayan bir insan tanımadım. Kalp kırdığı dönemler olmuş olabilir -ki genellikle onlar içki dönemine denk gelir- ya da egosuyla ezdiği insanlar da olmuş olabilir ama hiçbir zaman hesaplı bir kötülüğü olmadı.

Röportajın devamını okumak için TIKLAYIN

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Tatlıses: "Sarraf hırsızsa, ben de hırsızım"03 Şubat 2018 Cumartesi 16:40
  • Yeşilçam'ın 'Bitirim Zeki'si hayatını kaybetti03 Şubat 2018 Cumartesi 10:59
  • Ahmet Kural’dan ‘tokat’ yanıtı03 Şubat 2018 Cumartesi 10:00
  • Fotoğrafları sızdırılan Lawrence: Sanki tüm dünya bana tecavüz..03 Şubat 2018 Cumartesi 09:39
  • Gözde Kedicik, Adnan Oktar'ın adli sicil belgesini yayınladı!03 Şubat 2018 Cumartesi 08:28
  • Cezaevindeki Seren Serengil'den ilk fotoğraf geldi02 Şubat 2018 Cuma 19:59
  • İrem Derici'nin olaylı gecesi: Hayranlarını şoke etti02 Şubat 2018 Cuma 19:34
  • Seren Serengil hapse girerken Gülben Ergen bu mesajı paylaştı02 Şubat 2018 Cuma 15:47
  • Arif Sağ'dan Orhan Gencebay'a çok sert yanıt!02 Şubat 2018 Cuma 15:21
  • Ece Erken'den Gülben Ergen'e: O hapse giriyor pişkin kadın02 Şubat 2018 Cuma 14:51
    • FOTO GALERİ
    • İddialı dizi final kararı aldı
    • Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    • Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti