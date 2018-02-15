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15.02.2018 11:20

Aziz Yıldırım'a istifa şoku

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Aziz Yıldırım'a istifa şoku
Fenerbahçe'de İstanbul bölge sorumluları, gece yarısı gönderdikleri bir bildiriyle istifa ettiklerini duyurdular.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a gönderilen mektupta sorumlular Ali Koç'u desteklediklerini bildirdiler.

Fenerbahçe'nin İstanbul Bölge Sorumluları, Ali Koç'un başkanlığını destekleyerek istifa ettiklerini açıkladılar.

Açıklamada, "Bizler menfaatini hiçbir zaman FENERBAHÇE'MİZİN önüne koymayan insanlar olarak, uzun zamandan beri şeref ve gururla yürütmekte olduğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul İli Bölge Sorumluluğu görevlerimizden istifa ediyoruz" sözlerine yer verildi.Ortak açıklamaya İstanbul Avcılar Bölge Sorumlusu Ünal Güneri, İstanbul Bakırköy Bölge Sorumlusu Av. Mutlu AYDIN, İstanbul Başakşehir Bölge Sorumlusu Onur GÜL, İstanbul Beylikdüzü Bölge Sorumlusu İsmail Yalçın, İstanbul Büyükçekmece Bölge Sorumlusu Ömer KAZANCI, İstanbul Esenyurt Bölge Sorumlusu Gürbüz Süleymanoğlu, İstanbul Küçükçekmece Bölge Sorumlusu Dr. Erdal ŞEN ve Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul 3. Bölge Başkanı Alaattin Yavuz GÜNEŞ imza attı.

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