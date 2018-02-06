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06.02.2018 17:50

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a kötü haber

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Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a kötü haber
Aziz Yıldırım yazısı , Aykut Kocaman maç sonunda yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, resmi sitede yayınlanan “Sorun Türk Futbolu’nun Dizayn Edilmesi Sorunudur” başlıklı yazısı, Aykut Kocaman da, maç bitiminde hakem Mete Kalkavan’a yönelik “Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin” dediği iddiasıyla PFDK'ya sevk edildi.

İşte Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama;

3 Şubat Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Gençlerbirliği maçımızın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman’ın maç bitiminde hakem Mete Kalkavan’a yönelik “Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin” dediği iddiasıyla tedbirli olarak, 4 Şubat 2018 Pazar günü resmi sitemizden yaptığımız “Sorun Türk Futbolu’nun Dizayn Edilmesi Sorunudur” başlıklı yazımız nedeniyle, Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tarafımıza gönderilen yazı ile öğrenilmiştir.

Konuyu futbol kamuoyunun takdirine sunarız.

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