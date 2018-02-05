Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listesinde kimler yer alacak?

Fenerbahçe’de Mayıs 2018'de yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışacak Aziz Yıldırım ile Ali Koç, seçim listelerini şekillendirmeye başladı.
Bugüne kadar girdiği 12 kongreden de zaferle ayrılan Yıldırım'ın, seçim listesinde eski önemli yöneticileri alması bekleniyor.
Ali Koç'un listesinde ise sürpriz isimlerin olacağı konuşuluyor.
Aziz Yıldırım'ın listesindeki muhtemel isimler
Nihat Özdemir
Abdullah Kiğılı
Hamdi Ulukaya
Murat Vargı
Latif Topbaş
Nezih Barut
Ferit Şahenk
Murat Ülker
Ali Koç’un listesindeki muhtemel isimler
Ömer Temelli
Ozan Balaban
Acun Ilıcalı
Burhan Karaçam
Simla Türker Bayazıt
Gökhan Akça
Ömer Koray Uzun
Murat Zorlu
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