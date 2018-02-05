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06.02.2018 01:25

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listesinde kimler yer alacak?

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Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listesinde kimler yer alacak?
Fenerbahçe'de 2018 Mayıs ayında kongre heyecanı yaşanacak. Seçimlerde Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık için yarışması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Mayıs 2018'de yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışacak Aziz Yıldırım ile Ali Koç, seçim listelerini şekillendirmeye başladı.

Bugüne kadar girdiği 12 kongreden de zaferle ayrılan Yıldırım'ın, seçim listesinde eski önemli yöneticileri alması bekleniyor.

Ali Koç'un listesinde ise sürpriz isimlerin olacağı konuşuluyor.

Aziz Yıldırım'ın listesindeki muhtemel isimler

Nihat Özdemir

Abdullah Kiğılı

Hamdi Ulukaya

Murat Vargı

Latif Topbaş

Nezih Barut

Ferit Şahenk

Murat Ülker

Ali Koç’un listesindeki muhtemel isimler

Ömer Temelli

Ozan Balaban

Acun Ilıcalı

Burhan Karaçam

Simla Türker Bayazıt

Gökhan Akça

Ömer Koray Uzun

Murat Zorlu

 

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