Aziz Yıldırım devreye girdi: Kritik maç öncesi dev hamle!

Fenerbahçe yönetimi Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak olan yeni süreçte takıma özel prim verme kararı aldı.

MİLLİYET - 3 maç için belirlenen prim sistemine göre 9 ya da 7 puan alınması halinde sarı-lacivertli futbolcular prim almaya hak kazanacak.

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Maksimum primin toplamda 1 milyon Dolar olduğu öğrenildi. Lig yarışında önemli görülen Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş maçları için geçerli olacak bu sistemin daha sonraki maçlar için de uygulanması gündemde.

Sarı-lacivertli yönetim, ilk yarının sonlarına doğru da prim sistemi getirmiş ve Fenerbahçe çıkışa geçmişti. Kanarya, üst üste 5 maçtan galip ayrıldıktan sonra Konyaspor'la berabere kalmıştı.