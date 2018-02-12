Aziz Kocaoğlu ve 127 belediye meclis üyesi beraat etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediye meclisinde konuştu. Kocaoğlu, imar değişikliği gerekçesiyle kendisinin de yargılandığı, 128 sanıklı davada beraat kararı verildiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı birinci birleşimi Aziz Kocaoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Kocaoğlu, 2009-2011 yılları arasında Buca, Seferihisar ve Karabağlar’da yapılan 5 ayrı imar değişikliği düzenlemesine karşı, imar yönetmeliğine aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla, kendisinin de dahil olduğu toplam 128 meclis üyesi hakkında açılan davada, tüm sanıkların beraat ettiğini açıkladı.

Kocaoğlu’nun ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na destek bildirisi yayınlanmasını önerdi. Bunun üzerine Aziz Kocaoğlu; CHP, AK Parti ve MHP’nin grup başkanvekillerinden bir araya gelerek bildiri hazırlamalarını istedi.

Hazırlanan bildiri, Çarşamba günü yapılacak ikinci oturumda meclis üyelerinin onayına sunulduktan sonra basın ile paylaşılacak.