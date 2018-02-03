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03.02.2018 15:55

Azez'e roketli saldırı: Yaralılar var

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Azez'e roketli saldırı: Yaralılar var
SURİYE’nin Afrin kentinden Azez’e, PKK/YPG'li teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

DHA- Kent merkezinde 5 roket mermisinin farklı noktalara düşüp patladığı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Afrin’den öğle saatlerinde Azez'e roketatarlı saldırı düzenlendi. Atşlenen ilk roket mermisi, kent merkezinde, çarşıdaki bir işyerine düştü. Şans eseri kimsenin bulunmadığı işyerinin çatısını delerek içeri düşüp patlayan roket mermisi, hasara neden oldu. Patlama, çarşıda paniğe neden oldu, alışveriş yapanlar kaçışarak kendilerini güvenlik bir yere atmaya çalıştı.

Dakikalar sonra aynı bölgeden ateşlenen 4 roket mermisi daha ilçe merkezinin değişik bölgelerine düştü. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırıların ardından roketlerin atıldığı Afrin kırsalındaki bölge, TSK ve ÖSO unsurları tarafından ateş altına alındı.

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