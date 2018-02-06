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07.02.2018 02:05

Ayvacık, 5.3'lük depremin yıl dönümünde yine sallandı

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Ayvacık, 5.3'lük depremin yıl dönümünde yine sallandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, 5.3’lük depremin yıl dönümünde yine sallandı.

AFAD saat 19.09’da, yerin 5.7 kilometre derinliğinde ve merkez üssü Ayvacık olan Richter ölçeğine göre, 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Deprem'in ilçe merkezi ve köylerden de hissedildiği bildirildi.

DHA'dan edinilen bilgiye göre, saat 19.11’de ise bu kez 2.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ayvacıklılar, geçen yıl bugün yaşanan ve çok sayıda evin yıkılmasına neden olan 5.3 büyüklüğündeki depremin yıldönümünü anarken, yaşanan 2.9’luk depremin yarattığı sarsıntıyla 1 yıl önce yaşadıkları korkuyu yeniden hissetti.

İlk belirlemelere göre, 2.9 büyüklüğündeki depremde can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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