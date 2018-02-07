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07.02.2018 18:30

Ayşenur Arslan ve Hüsnü Mahalli Halk TV’de

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Ayşenur Arslan ve Hüsnü Mahalli Halk TV’de
Gazeteci Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi ve Maniki Dünya yeniden Halk TV ekranlarında başlıyor.

Gazeteci Ayşenur Arslan ile Ortadoğu uzmanı Hüsnü Mahalli, programlarıyla Halk TV’ye dönüyor. Ayşenur Arslan’ın hazırlayıp sunduğu ve Hüsnü Mahalli’nin daimi konuk olarak katıldığı “Medya Mahallesi” ile Arslan ile Mahalli’nin birlikte hazırlayıp sundukları “Maniki Dünya”, yarından itibaren Halk TV’de ekranlarında olacak.

 

8 Şubat’ta başlayacak olan Maniki Dünya her perşembe saat 21 :00’de ekrana gelecek. Medya Mahallesi ise her cumartesi saat 11:00’de yayınlanacak ve medyanın haftalık karnesinin verileceği program her hafta farklı bir konuğu ağırlayacak.

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