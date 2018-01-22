Ayşe Özyılmazel 'Gülizar'ı topa tuttu

Sabah yazarı Ayşe Özyılmazel, Kanal D'nin yeni dizisi Gülizar ve yönetmeni Çağan Irmak'a ağır eleştiriler yöneltti.

Sabah yazarı Ayşe Özyılmazel'in hedefinde yönetmen Çağan Irmak ve Kanal D'deki dizisi Gülizar vardı.



Ayşe Özyılmazel "Dağ fare doğurdu" başlıklı yazısında Gülizar dizisine sert eleştiriler yöneltti.



Ayşe Özyılmazel yazısında "Çağan Irmak böyle dizi yönetecekse hiç yönetmesin, yüreğimize sızılar salmasın. Bu kadar kötü oyunculuklar, böylesine demode çekimler, diyaloglar olamaz. Artık dizilerimiz sinemamızla kapışırken, bu işin arkasında Çağan Irmak olduğuna kimse inanmaz" ifadelerini kullandı.





Proje Çağan Irmak'ın olunca, yönetmen Çağan Irmak olunca, başrolde genç yetenek Farah Zeynep Abdullah oynayınca; insan izleyeceği dizinin kendisini ekran karşısına çivileyeceğini zannediyor tabii. Zannetmez mi hiç?Biz de zannettik, cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan 'Gülizar'ı izleyelim dedik. Gelin görün ki izlemek ne mümkün.Çağan Irmak böyle dizi yönetecekse hiç yönetmesin, yüreğimize sızılar salmasın. Bu kadar kötü oyunculuklar, böylesine demode çekimler, diyaloglar olamaz. Artık dizilerimiz sinemamızla kapışırken, bu işin arkasında Çağan Irmak olduğuna kimse inanmaz.'Gülizar'a 15-20 dakika dayanabildim.