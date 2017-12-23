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24.12.2017 01:30

Ayşe Öğretmen'in avukatı: İtiraz edeceğiz!

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Ayşe Öğretmen'in avukatı: İtiraz edeceğiz!
Diyarbakır’dan geçtiğimiz yıl telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Öğretmen Ayşe Çelik’e aldığı ceza tebligat yoluyla bildirildi.

Medyafaresi- İki ay önce anne olan Ayşe Çelik en geç 10 gün içinde kızı Deran ile birlikte hapse girecek. Cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuk sayısı Temmuz ayında 668 idi. Bu rakama Deran bebek de eklenmiş olacak. 

Ayşe Çelik’in Avukatı Mahsuni Kahraman konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yasal olarak  Çelik’in küçük bebeği nedeniyle bebek 6 aya gelene kadar infazının ertelenebileceğini belirtti, karara itiraz edeceklerini söyledi. 

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