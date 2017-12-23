Ayşe Öğretmen'in avukatı: İtiraz edeceğiz!

Medyafaresi- İki ay önce anne olan Ayşe Çelik en geç 10 gün içinde kızı Deran ile birlikte hapse girecek. Cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuk sayısı Temmuz ayında 668 idi. Bu rakama Deran bebek de eklenmiş olacak.
Ayşe Çelik’in Avukatı Mahsuni Kahraman konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yasal olarak Çelik’in küçük bebeği nedeniyle bebek 6 aya gelene kadar infazının ertelenebileceğini belirtti, karara itiraz edeceklerini söyledi.
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