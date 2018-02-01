  • BIST 120.491
  • Altın 161,673
  • Dolar 3,7585
  • Euro 4,6737
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
01.02.2018 14:40

Ayşe Hatun Önal'dan 'veresiye' yanıtı

»
Ayşe Hatun Önal'dan 'veresiye' yanıtı
ULUDAĞ'ın eğlence maratonu Biyoner Winterfest, 2018 yılı açılışını Ayşe Hatun Önal konseri ile yaptı.

Enver Fatih TIKIR / BURSA (DHA)- Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önal, basında çıkan veresiye alışveriş iddialarıyla ilgili, "Sakız parasını da bırakın, o an vermek istemiyorsam, vermeyeyim. Yanımda her dakika 2-3 lira para olmuyor" dedi.

Türkiye'nin en önemli kış festivallerinden Bilyoner Winterfest, 2018 yılının açılışını, Ayşe Hatun Önal ile yaptı. Konser öncesi gazetecilere konuşan Önal, "İnşallah çok güzel bir sezon olur. Daha önceki yıllarda geldiğimde bayağı bir fırtına vardı, diğer taraflardan insanlar gelememişti. Ama bugün hava güzel" dedi. Kış sporlarıyla çok ilgili olmadığını söyleyen Önal, "İlgili olmasam da bazen yapıyorum, snowboard yapmayı seviyorum. Birkaç senedir fırsatım olmadı belki, 13 Şubat'ta geldiğimde yapabilirim" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin, basında yer alan veresiye haberleriyle ilgili sorularına ise Ayşe Hatun Önal, "Mesela sakız alıyorum, yanımda her dakika 2-3 lira para olmuyor. Benim de 10 senedir her türlü alışverişimi yaptığım bakkallar var. Sakız parasını da bırakın, o an vermek istemiyorsam vermeyeyim" diye yanıtladı.

Daha sonra sahneye çıkan Ayşe Hatun Önal, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Programına 'Olay' şarkısıyla başlayan Önel, birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Önal'a sahnede 2 kadın dansçı da eşlik etti.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mazhar Alanson: Sertab’ın birinciliği politik01 Şubat 2018 Perşembe 09:10
  • Tuba Büyüküstün patladı: Haberlerinizi bana sormayın01 Şubat 2018 Perşembe 08:55
  • 'Yılmaz Morgül Afrin’i Survivor sandı galiba'01 Şubat 2018 Perşembe 08:39
  • Kim Kardashian, üstsüz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı01 Şubat 2018 Perşembe 02:25
  • Ünlü oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul'da31 Ocak 2018 Çarşamba 21:38
  • 'İlk aşkım çok zordu'31 Ocak 2018 Çarşamba 20:24
  • Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! İşte ilk açıklama...31 Ocak 2018 Çarşamba 19:10
  • Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama: "Mesajlaşıyorduk ama..."31 Ocak 2018 Çarşamba 18:35
  • Kraliyet gelininin saçını kestirme nedeni ortaya çıktı31 Ocak 2018 Çarşamba 18:19
  • Şahan Gökbakar en büyük hayalini açıkladı31 Ocak 2018 Çarşamba 18:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti