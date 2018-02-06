Ayrış-madan Uyuma Araştırma Sergisi Büyükçekmece’de açıldı

Göç, mültecilik ve toplumsal uyum konusunda yapılan araştırma sonuçlarının yer aldığı İMTİZAC : Ayrış-madan Uyuma Sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Türkiye’nin mültecilere kapılarını açan bir ülke olduğunu ifade ederek “Sergide yansıtılan ne varsa bunları yaklaşık 3 yıldan beri birlikte izliyoruz” dedi.

Sergi 3 ayrı dilde sunuldu

Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi (KEYEM)’in, uluslararası göç, mültecilik ve toplumsal uyuma yönelik gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını konu edinen "İmtizac: Ayrış-madan Uyuma" Sergisi açıldı. Büyükçekmece Belediye Binası’ndaki açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi Müdürü, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi adını, isnad, misal, temas, irade, zuhur, ahenk ve cümle temaları adı altında yapılan araştırmaların baş harflerinden alırken sonuçlar vatandaşlara İngilizce, Arapça, Türkçe olmak üzere 3 ayrı dilde sunuldu.

Türkiye’ye olan göç haritalarla anlatıldı

Uluslararası göç, mülteciler, mültecilere yönelik toplumun bakışı ve uyum gibi konularda yapılan araştırma sonuçlarının yer aldığı sergiyi katılımcılar da dikkatle inceledi. Sergide, Orta Doğu Bölgelerinden Türkiye’ye olan göçü iplerle anlatan haritalar ise dikkat çekti. Haritayla Bağdat, Şam gibi ülkelerden İstanbul, Kayseri ve Hatay gibi ülkelere olan göçün yoğunluğuna vurgu yapıldı.

“Sergide yansıtılan ne varsa yaklaşık 3 yıldan beri birlikte izliyoruz”

Göç konusunun tüm dünyayı etkileyen bir olgu olduğuna dikkat çeken ve sergiye ev sahipliği yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Ben Avrupa Konseyi’nde Yerel ve Bölgesel Kongre’de Türkiye’yi Milli Delegasyon üyesi olarak temsil eden belediye başkanıyım. Göç ve bugünkü Büyükçekmece Belediyesi’nde gördüğünüz sergide yansıtılan ne varsa bunları yaklaşık 3 yıldan beri birlikte izliyoruz. Birlikte üzerinde çalışıyoruz bunlarla ilgili birçok komisyon kuruldu. Çocukların eğitiminde eksiklik yapmamak genç nüfusun hayata hazırlanmasında ülke, devlet millet olarak yapmamız gerekenin mutlaka yapılması gerektiği gerçeğini ortaya koyan bir sergidir” ifadelerini kullandı.

“Göç ve toplumsal uyuma yönelik araştırmalarımızı sergiledik”

Toplumda mültecilere yönelik tavır ve göç olgusuna yönelik yapılan çalışmaların sergiyle ortaya konduğunu ifade eden Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet, “Yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarından yararlanarak ortaya çıkmış bir sergi ismi İMTİZAC:Ayrış-madan uyuma uluslararası göç ve toplumsal uyuma yönelik araştırmalarımızı sergilediğimiz bir sergi. İMTİZAC kelimesi özel olarak ülkemize gelen 3,5 buçuk milyona yaklaşan Suriyeli mültecilere karşı toplumda gelişmeye başlayan ön yargıları bertaraf etmek üzere toplumsal uyuma yönelik neler yapılabilir kaygısıyla ortaya çıkmış çalışmalar” dedi.

Sergi, 15 Şubat'a kadar Büyükçekmece Belediye Binası’nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.