Ayrılık nedenlerini söyleyip boşanacaklarını doğruladılar

Parmakla gösterilen Mustafa-Emina Sandal çiftinden sevenlerini üzecek haber geldi. İkili ortak açıklama yapıp "Aramızdaki aşk bitti." diyerek boşanacaklarını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın 9 yıllık eşi Emina Sandal'dan ayrılacağı konuşuluyordu. İkili ortak açıklama yapıp iddiaları doğruladı.

"BOŞANACAĞIMIZ DOĞRUDUR"

Mustafa-Emina Sandal çiftinin açıklamaları şöyleydi: "Dünkü ortak açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere boşanma sürecinde olduğumuz doğrudur ve yakında evlilik birliğimizi medenice sonlandıracağız. Bundan sonra hayatımıza iki yakın dost ve "Yaman ile Yavuz'un anne-babası" olarak devam edeceğiz."

AYRILMALARININ NEDENİ ARALARINDAKİ AŞKIN BİTMESİYMİŞ

İkili açıklamalarına şöyle devam etti: "Biz bu süreci çocuklarımıza zarar gelmeyecek şekilde ve bir anne-babaya yakışır biçimde atlatacağız. 14 yıllık birlikteliğimiz boyunca aşk, sevgi ve saygıyla birbirimize sadakat içinde evliliğimizi yaşadık. Bu ayrılığın tek sebebi maalesef aramızdaki aşkın zamanla tükenmesidir. Başka ikinci bir sebebi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki, birbirimize olan sevgi ve saygımız sonsuza dek bakidir ve öyle de kalacaktır. Biz bugüne kadar aile kurumuna saygıyla yaklaştık, bu süreç boyunca aynı saygıyı sizlerden de rica ediyoruz."