'Ayrılık' Kartallılarla buluştu

Kartal Belediyesi’nin Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Ayrılık” adlı tiyatro oyunu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında sahnelenen oyuna izleyicilerin ilgisi yoğun oldu. Behiç Ak’ın yazıp Semih Çelenk’in yönettiği, Sevinç Erbulak ile Fırat Tanış’ın muhteşem performanslarıyla göz doldurduğu oyuna; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Veli Gürbüz, Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürü Banu Kocadağ, Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Meksude Genç, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Önder Turmuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kartallı sanatseverler katıldı. Oyunun sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel oyunun sonunda usta oyuncular Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış’a Kartal heykelciği takdim ederek kendilerine bu güzel gece için teşekkür etti. Yüksel, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün sanata ve sanatçıya değer verdiğini bu oyunu Kartal’ın diğer kültür merkezlerinde de sahneleyeceklerinin sözünü verdi.