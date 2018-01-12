Aynı mahkeme bunu İlker Başbuğ'a da yapmış

Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliye taleplerinin reddedilmesiyle ilgili yankılar sürerken ilginç bir hatırlatma da Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan Coşkun'dan geldi.

Anayasa Mahkemesi, FETÖ davasında tutuklu bulunan gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurularında belirtilen tutuklamanın hukuki olmadığı, tutuklanma dolayısıyla ifade, basın hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı oy çokluğuyla kabul ettiği halde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararının Resmi Gazete'de yayımlanmamış olması gerekçe göstererek talebi reddetti.

Kamuoyunda tartışmaya neden olan karardan sonra Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan Coşkun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili bir detayı hatırlattı. Coşkun twitter hesabından 'Şahin Alpay’ı AYM kararına rağmen tahliye etmeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Temmuz 2013’te de Ergenekon’dan tutuklu İlker Başbuğ’u AYM kararına rağmen tahliye etmemişti. İki karardaki hakimlerin ismi farklı olsa da hukuksuzluk aynı, hiç değişmiyor.' diye yazdı.